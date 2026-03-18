La gestión de las tragedias castiga en las urnas: el análisis de José Antonio Zarzalejos

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en la sección 'Sexto sentido' del programa Herrera en COPE, junto a Jorge Bustos, cómo la ciudadanía valora la gestión de las tragedias por parte de las autoridades. Según Zarzalejos, los resultados electorales demuestran que la gente sabe distinguir quién asume responsabilidades y quién las elude, penalizando a quienes no están a la altura.

El castigo por los incendios

Zarzalejos ha recordado los devastadores incendios del pasado verano en León y Zamora, donde ardieron más de 150000 hectáreas. Ante la catástrofe, el Gobierno central "no declaró de oficio la emergencia nacional y descargó toda la responsabilidad sobre el gobierno de Castilla y León". Esta decisión, según los datos, ha tenido un coste electoral para el Ejecutivo.

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En la provincia de León, el Partido Popular creció, obteniendo un 28 por 100 de los votos y 9000 papeletas más que en 2022, y fue la fuerza mayoritaria en el 80% de los municipios leoneses afectados. En Zamora, el PP también fue la opción preferida en 17 de los 20 municipios dañados por el fuego, lo que demuestra, según el periodista, que "el distanciamiento del gobierno en la gestión de la tragedia le penalizó".

La conclusión de Zarzalejos es clara y la aplica tanto a los incendios como a la DANA de Valencia. El periodista ha afirmado de forma rotunda que "el gobierno de Sánchez no estuvo a la altura de sus competencias y lo está pagando".

Un auto judicial clave sobre la DANA

En relación con la DANA, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado un auto relevante. El pasado 13 de junio, cinco magistrados, por unanimidad y con el respaldo de la fiscalía, rechazaron investigar penalmente al president Carlos Mazón, como solicitaba una jueza. Los magistrados consideran que "no hay indicios de que exista un nexo causal entre su comportamiento y las muertes".

Europa Press El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana

Esta resolución judicial se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "no existe responsabilidad penal por el desempeño de un cargo público". Zarzalejos ha señalado que, si bien la conducta de Mazón fue "reprochable" y por ello "asumió tarde la responsabilidad política y dimitió", este auto fija un criterio sólido sobre la comisión por omisión imprudente de un delito, aplicable a todos los cargos públicos, como podría ser el caso de Óscar Puente por el accidente de Alamoz.