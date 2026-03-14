Marian Rojas desvela la huella que deja un padre violento en el cerebro: "La palabra resiliencia surgió a raíz de los niños que aprendieron a sobrevivir"

El crecer con un padre violento tiene profundas consecuencias, como ha expuesto en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, Marian Rojas. Según la psiquiatra, estas experiencias no solo suponen un problema emocional, sino que dejan una huella tangible en el cerebro del niño, que se ve forzado a adaptarse para sobrevivir.

Marian Rojas ha detallado en su sección 'El diván de Marian Rojas' que, ante la violencia, el cerebro entra en modo supervivencia. Esto activa el sistema nervioso simpático, libera cortisol de forma prolongada y provoca que la amígdala cerebral, responsable de detectar amenazas, se vuelva hiperactiva. Como resultado, la corteza prefrontal, que gestiona los impulsos, madura con dificultad, afectando a la memoria, el sueño y la concentración.

Un cerebro en modo supervivencia

La frenópata subraya que el cerebro infantil no distingue entre violencia física y emocional. De hecho, ha afirmado que "una humillación activa la misma área cerebral que una torta". No obstante, Marian Rojas también matiza que no todo enfado o grito de un padre es violencia, y destaca la importancia de saber pedir perdón a los hijos cuando se produce una reacción inadecuada.

Alamy Stock Photo Qué sucede cuando tienes un padre violento

A largo plazo, esta situación puede generar dos grandes tipos de respuesta. La psiquiatra explica que algunos niños "desarrollan conductas agresivas" al aprender que esa es la forma de relacionarse, mientras que otros se vuelven "hipervigilantes, complacientes o muy retraídos", lo que puede derivar en una mayor vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión.

El impacto en las relaciones adultas

Estas vivencias infantiles tienen consecuencias directas en los vínculos futuros. Según la teoría del apego, cuando la figura que debe proteger genera miedo, el niño vive en una contradicción que se traduce más tarde en relaciones adultas intensas, miedo al abandono y dificultad para poner límites. Rojas aclara que no se trata de una falta de voluntad, sino de "un patrón aprendido desde el sistema nervioso".

La esperanza de la resiliencia y la terapia

A pesar de la gravedad del daño, este no es irreversible gracias a la plasticidad cerebral. La psiquiatra señala que muchos adultos que crecieron en estos entornos desarrollan una gran empatía y resiliencia. Citando a los expertos en la materia, recuerda que "una infancia feliz no determina una vida", ya que el cerebro tiene una gran capacidad de adaptarse.

Para superar estas heridas, el acompañamiento terapéutico a menudo resulta fundamental. Rojas indica que la terapia ayuda a ordenar procesos internos conflictivos, como el perdón o el reto de cuidar a un padre antes violento que ahora es una persona dependiente, permitiendo una transformación personal saludable.

Finalmente, Marian Rojas aboga por una "compasión informada" que nos aleje del juicio, pues "detrás de muchas dificultades hay sistemas nerviosos que aprendieron a sobrevivir antes que a sentirse seguros". Para ilustrarlo, ha compartido una experiencia en una cárcel donde el 90 % de los presos reconoció haber sufrido la ausencia de una figura de apego o violencia en su infancia.

Para quienes deseen profundizar en cómo las experiencias de la niñez moldean los vínculos, la psiquiatra recomienda su libro 'Encuentra tu persona vitamina'. En concreto, el bloque titulado "amamos como nos amaron" aborda con casos, ejemplos y neurociencia las claves para entender de dónde nacen nuestras formas de relacionarnos.