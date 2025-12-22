Cuarenta personas comienzan a cantar en un vuelo de Bilbao a Barcelona y emocionan a la tripulación con la canción: "A mí me gustaría que me pasara esto en un avión"

Viajar suele ser emocionante y agotador a partes iguales. Más aún si hablamos de los aviones , que pese a ese toque especial que tiene, en muchas ocasiones no deja de ser una prueba de fuego para el cansancio. Los aeropuertos , las colas, las esperas, si tienes mala suerte, los atrasos... y luego dentro del avión, los asientos estrechos y el trasiego de gente para arriba y para abajo.

Todo esto se mezcla en una especie de rutina aérea en la que, incluso los viajes más cortos, pueden hacerse eternos. Uno busca un poco de silencio, o una película que distraiga, o simplemente llegar cuanto antes. Pero de vez en cuando, entre tanto ruido, sucede algo que cambia por completo el viaje. Y eso es lo que le ha ocurrido a los pasajeros de este vuelo entre Bilbao y Barcelona, cuya historia cuenta este miércoles María José Navarro.

Como venimos contando, esto ha ocurrido en un avión. "Ustedes ya saben que los vascos tienen una tradición muy arraigada que es muy difícil de sujetar", ha dicho, para después hacer alusión a la "música coral". Ha agregado, también, que el coro es considerado un "rasgo de identidad colectivo; el orfeón".

Alamy Stock Photo El interior de un avión minutos antes del despegue

Pero claro, nadie piensa que uno de estos coros pueda ponerse a cantar en pleno vuelo. En este caso, es el coro Vocalia Taldea. "Son 40 personas de las tres provincias vascas, Navarra y La Rioja" que, de manera espontánea, arrancaron a cantar 'Lau Teilatu', una canción de rock del grupo Itoiz, que significa 'Cuatro Tejados'.

Una canción que habla "de la intimidad de un espacio compartido, de la felicidad efímera, de la celebración de los momentos simples con serenidad; de las pequeñas cosas de la vida".

Y como habrás podido ver en el vídeo que se ha publicado en Instagram, eso es lo que hizo este coro dentro del avión, a "provocar que el vuelo mejorase".

"Imaginen las caras de los pasajeros, No se esperaban esta entrada gratis", ha agregado María José Navarro.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Este momento, que ha llegado a todo el mundo gracias a las redes sociales, también ha sido muy comentado. "A mí me gustaría que me pasara esto en un avión", "Qué privilegio" o "Qué maravilla", son algunos de los comentarios que muchos seguidores han publicado, aplaudiendo este bonito gesto que no solo emocionó a otros pasajeros, sino también a la tripulación.

"Que bonita la construcción artística en colectivo, las caras de alegría de las que cantaban y de las pasajeras. Qué bonita se ve la generosidad", agrega otra mujer.

"¡Qué bonito! Un viaje inolvidable para esos pasajeros", escribe otro.