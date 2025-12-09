Pilar García de la Granja, experta económica: "Le das a tu hijo 100 euros todos los meses para ayudarle con el alquiler, es una donación encubierta, la Agencia Tributaria irá a por ti"

La Agencia Tributaria quiere estrechar el cerco al fraude fiscal y para ello ha anunciado un cambio normativo clave. Tal y como se ha analizado en el programa La Linterna de COPE con Expósito, a partir del próximo 1 de enero, los bancos y cualquier plataforma de pago digital tendrán que informar mensualmente a Hacienda de cualquier movimiento sospechoso sin que exista un importe mínimo, lo que supone el adiós al límite de cobros con tarjeta. Hasta ahora, el límite para tener que informar de esos pagos estaba fijado en 3.000 euros.

Con la nueva medida, la cantidad será secundaria y el patrón de los movimientos pasará a ser prioritario. El objetivo es detectar cualquier actividad que pueda implicar responsabilidades fiscales no declaradas. En el punto de mira se encuentran actividades como las clases particulares, los alquileres o lo que se consideran donaciones encubiertas.

La advertencia de García de la Granja

Sobre este último punto ha lanzado una seria advertencia la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. La periodista ha señalado que gestos cotidianos como ayudar a un familiar pueden acarrear graves consecuencias. "Le das a tu hijo 100 euros todos los meses para ayudarle con el alquiler, es una donación encubierta", ha afirmado, explicando que, por tanto, "hay que tributar por ello". De esta forma, una ayuda que se considera una donación escapa a los ojos del fisco y puede ser perseguida.

García de la Granja ha contrapuesto esta vigilancia sobre los ciudadanos de a pie con la situación de grandes fraudes. "En un país en el que campan a sus anchas narcotraficantes y el blanqueo de capitales, [...] pero ay de ti como se te ocurra ayudar a tu hijo para que haga la compra o que pague el alquiler del piso, porque es una donación encubierta y van a por ti", ha criticado la experta. Ha recordado que se venden "pisos en Madrid por 5 y 6 millones de euros" cuyos compradores no son perseguidos con el mismo celo.

Críticas de asesores y autónomos

La medida ha generado un fuerte rechazo entre profesionales. Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, ha asegurado que con estas políticas "nos quieren someter a un control extenuante". En su opinión, esta estrategia es contraproducente, ya que "las personas trabajamos mejor y generamos más riqueza sin estar sometidas a presión".

En la misma línea se ha manifestado Macarena, una artesana de Madrid, que lo considera "una pasada cómo hay un acoso y derribo contra el autónomo". Para ella, estas iniciativas solo sirven para "complicar la vida de por sí a los autónomos" y ha recordado la polémica generada por el sistema Verifactu, que finalmente fue paralizado.

Más control: resúmenes anuales a Hacienda

Además de la vigilancia mensual sin límite de cantidad, se añade otra capa de supervisión. Hacienda también recibirá resúmenes anuales de tarjetas para aquellos usuarios, ya sean empresas, autónomos o particulares, que hayan realizado movimientos por valor de más de 25.000 euros en un año. Esta información permitirá a la Agencia Tributaria tener una visión completa de la actividad financiera.