Armando Zerolo, sobre el término 'prioridad nacional': "Es un concepto sapo, refleja lo peor del nacionalismo"

El concepto de 'prioridad nacional' se ha convertido en el centro de una nueva polémica política debido a su uso contradictorio por parte de distintos partidos. Esta situación ha sido analizada este jueves en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección ‘Traficantes de Palabras’, por el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Armando Zerolo, quien ha desgranado las incoherencias junto a Jorge Bustos.

Según ha expuesto Zerolo, este pasado miércoles coincidieron tres hechos que "arrojan gran confusión sobre el concepto de prioridad nacional". En primer lugar, el pacto de gobierno entre el Partido Popular y VOX en Aragón; en segundo, el anuncio de Salvador Illa de que el catalán será un requisito para renovar el permiso de residencia en Cataluña; y, por último, que el PP no respaldara en el Congreso una moción de VOX sobre la prioridad nacional, dejando solo al partido.

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Pactos idénticos, votos opuestos

El analista ha señalado la primera gran contradicción en el eje de la derecha. Los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón "son prácticamente idénticos", a pesar de ser para regiones muy distintas.

Para Zerolo, esto sugiere que "PP y VOX están de acuerdo en un proyecto nacional que se impone a las regiones cogobernadas". Sin embargo, ha destacado que, a nivel nacional, ambos partidos no logran ponerse de acuerdo en enmiendas "que son prácticamente calcadas de los pactos regionales", lo que le lleva a concluir que "lo que vale para gobernar las comunidades no vale para gobernar el estado".

ASAMBLEAEX.ES María Guardiola, este miércoles, en la Asamblea de Extremadura

La confusión aumenta, según el profesor, cuando se observa que el líder del PSC, Salvador Illa, "aplica el mismo concepto de prioridad nacional en Cataluña para quitar el permiso de residencia a los que no hablen catalán". Zerolo ha planteado la paradoja de que "alguien tendrá que explicar que lo que vale para las comunidades gobernadas por la derecha no vale para las comunidades gobernadas por la izquierda y viceversa".

Un concepto 'sapo'

Ante este escenario de contradicciones, Armando Zerolo ha concluido que la "prioridad nacional es un concepto sapo, refleja lo peor del nacionalismo".

A. Pérez Meca / Europa Press El líder de VOX, Santiago Abascal

En su análisis, ha afirmado que, "le den las vueltas que le den", este término significa que "la nación es para los nacionales y que los extranjeros les roban".

Finalmente, el profesor ha lanzado una advertencia a modo de conclusión sobre el uso de este concepto en el debate político: "Si no te gusta lo que significa, mejor no te lo tragues".