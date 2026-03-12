José Antonio Zarzalejos, periodista: "En la campaña de Castilla y León, Sánchez no se ha referido a la despoblación ni a la tensión a la baja en la ganadería y la agricultura, sino al 'no a la guerra'"

En la sección 'Sexto Sentido' de 'Herrera en COPE' de este viernes, el periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado las claves de las últimas 48 horas de la campaña de Castilla y León. Según el analista, los resultados podrían arrojar luz sobre dos asuntos principales: el efecto del 'no a la guerra' de Sánchez y la situación interna de VOX.

El 'no a la guerra' como eje de campaña

Zarzalejos ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado su estrategia en el lema 'no a la guerra', dejando de lado temas cruciales para la región como la despoblación, el avejentamiento de sus ciudadanos, la tensión en la ganadería y la agricultura o la insuficiencia de sus infraestructuras.

El periodista ha recordado que, aunque la izquierda cree que ese mantra será rentable, la victoria de Zapatero en 2004 no se debió solo al eslogan antibelicista, sino al impacto de los atentados yihadistas de Atocha y la mala gestión del gobierno de Aznar, combinada con el asedio socialista a las sedes del Partido Popular.

Además, ha aportado datos de una encuesta de Metroscopia que, si bien confirma un rechazo mayoritario a la guerra, también revela que un 78% de los consultados cree que el Gobierno perjudica la relación con Estados Unidos, un 69% que afectará negativamente a las empresas españolas y un 61% que Irán es un peligro para la seguridad internacional.

La crisis interna agita a Vox

En cuanto a Vox, la campaña ha estado marcada por una fuerte agitación interna. Zarzalejos ha destacado la expulsión de Ortega Smith, cofundador del partido, el expediente a José Antelo, su exlíder en Murcia, y los movimientos de Iván Espinosa de los Monteros, quien intenta forzar un congreso de la organización contra el liderazgo de Abascal. En este contexto, Zarzalejos ha sentenciado que hay "Demasiada agitación en VOX".

Alberto Ortega / Europa Press El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán

El PSOE esconde a sus ministros

Por su parte, el PSOE ha optado por un perfil bajo para sus figuras castellanoleonesas. Zarzalejos ha apuntado que Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, apenas ha aparecido, y lo mismo ha ocurrido con Ana Redondo, ministra de Igualdad y exprocuradora en las cortes regionales.

Precisamente la ministra que describió a Sánchez como un "superhéroe de la paz", ha sido una de las grandes ausentes. A quien sí han recurrido ha sido a Zapatero, a quien "han sacado a pasear" en mítines, suponiendo que su origen leonés podría aportar algo a una campaña que, en general, ha estado absorbida por acontecimientos de enorme dimensión.