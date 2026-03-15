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La historia en Tiempo de Juego
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15 MAR 2026 | Tiempo de Juego en la Historia

Esta semana el historiador José Luis Corral nos habla del tercer europeo que se coló en La Meca: Un espía español que se llamaba Domingo Badía

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Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

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