"Es protésica dental y tiene en casa un nacimiento hecho con dientes. Dentro está el misterio"

El programa 'Herrera en COPE' ha sido testigo de las historias más singulares sobre belenes navideños. El propio presentador, Alberto Herrera, ha compartido la que podría ser la creación más llamativa: un nacimiento montado por una protésica dental que, según ha descrito, "tiene un nacimiento hecho con dientes" y ha añadido que "dentro de la dentadura en forma de diente sale el misterio".

Belenes con historia y creatividad

A esta particular creación se suman otras llenas de ingenio, como la de Elvira, que en los años 50 y con 16 años, montó su belén con lo que tenía a mano. Su madre solo le pudo comprar la Sagrada Familia, por lo que usó indios y americanos de juguete como pastores y situó al indio Jerónimo en el rol del rey Herodes.

La imaginación también ha sido la protagonista en el belén de la familia de Carmen, donde su hijo de tres años decidió sustituir las figuras tradicionales por dinosaurios. En otra casa, la pasión por el fútbol se cuela en la Navidad con una figura del Cholo Simeone como pastor, una idea de la oyente Paloma, quien afirma: "El Cholo es mi pastor, con él nada me faltó".

EFE El Cholo Simeone, en rueda de prensa

Las anécdotas continúan con Puri, una camionera que instala cada año un belén de cerámica dentro de su acuario de 300 litros, donde los peces hacen de pastores. Además, cuenta con una figura de un "Meonet", un muñeco que simula estar orinando, y un belén completo pegado con cola para montarlo y desmontarlo con facilidad.

De lo cómico a lo trascendental

El momento más cómico lo ha aportado Ana, cuyo marido, ante una emergencia intestinal, tuvo que esconderse detrás de las figuras de un belén a tamaño natural para hacer sus necesidades. La situación provocó que una niña exclamara al verlo: "mira, papá, hoy caganés".

En un tono más trascendental, el belén de Juan evoluciona con el calendario: mueve las figuras cada día hasta la llegada de los Reyes y, una vez pasada la festividad, coloca una imagen del señor Nazareno para anunciar la proximidad de la Semana Santa. Estas historias se suman a otras tradiciones como los famosos belenes de chocolate de Rute.

La creatividad de los 'Fósforos' no termina ahí, con otros oyentes que recurren a las versátiles figuras de Playmobil para montar su propio Belén, demostrando que cualquier objeto es susceptible de integrarse en la escena del nacimiento. Estas manifestaciones populares reflejan el cariño y la dedicación que se esconde detrás de una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad.

Todas estas expresiones de ingenio, que van desde un Nacimiento hecho con dientes hasta uno con futbolistas, son la prueba de cómo una costumbre se mantiene viva adaptándose a los nuevos tiempos y a la personalidad de cada hogar. Pero más allá de la forma, como reflexiona el colaborador del programa Antonio Agredano, subyace el fondo: el significado del hogar, la fe y el recuerdo compartido.

Agredano pone en valor la "curiosidad infantil" que despierta el Misterio y la importancia de la transmisión de la tradición. "No es el cómo, sino el qué, sino el con quién", subraya, recordando sus propias navidades con figuras de plástico baratas y un río de papel de aluminio. Al final, concluye que la esencia de estas fechas es el acto de "compartir" y "echar raíces", un legado que pasa de padres a hijos frente al portal.