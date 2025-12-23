Rusia activa su red de espías 'desechables' para sembrar el caos en Europa: "Putin se sintió vulnerable con esas expulsiones masivas de diplomáticos"

Rusia mantiene una guerra no declarada con la Unión Europea, un conflicto que se ha intensificado desde que los 27 decidieran apoyar a Ucrania tras la invasión ordenada por Vladímir Putin. En el programa 'La Linterna', el periodista Rubén Corral ha analizado junto a Pablo Muñoz, experto en conflictos, la reacción del Kremlin a la expulsión masiva de más de 100 de sus diplomáticos, muchos de ellos espías, que dejó a Moscú "ciego" en Occidente. Para contrarrestarlo, ha activado una red de agentes "desechables" para misiones de sabotaje menor.

Una red de espías de bajo coste

La decisión de recurrir a estos agentes de "usar y tirar" es, en cierto modo, una muestra de debilidad. Así lo ha explicado Pablo Muñoz, quien ha señalado que "Putin se sintió vulnerable con esas expulsiones masivas de diplomáticos". Aunque los objetivos asignados son de bajo nivel, esta táctica forma parte de una guerra híbrida mucho más agresiva que el Kremlin mantiene contra Europa y que incluye ciberataques, incendios provocados y campañas de desinformación.

El experto también ha advertido de un riesgo añadido: la falta de profesionalidad de estos agentes aumenta la probabilidad de víctimas colaterales y de errores. "La capacidad para cometer errores, por tanto, es muchísimo mayor", ha subrayado Muñoz, ya que no son profesionales con una formación específica para este tipo de misiones.

Para Moscú, pues claro, son una mercancía desechable" Pablo Muñoz Colaborador de La Linterna

Europa Press Vladimir Putin

Reclutados en la 'dark web' y sin motivación ideológica

El método de captación se basa en la vigilancia de canales de internet y redes sociales que difunden contenidos prorrusos y teorías conspirativas. Programas informáticos analizan millones de perfiles para detectar a posibles colaboradores basándose en su lealtad y orientación política. El primer contacto, según ha descrito Muñoz en COPE, suele ser una consulta inofensiva antes de mover la conversación a canales de comunicación encriptados como Telegram o la 'dark web'.

A los reclutados se les encargan tareas como fotografiar instalaciones militares, incendiar vehículos o realizar pintadas. La mayoría carece de formación o motivación ideológica clara y son abandonados por los servicios de inteligencia rusos tras cumplir su misión. La principal ventaja para Rusia es que, si son detenidos, puede desentenderse de ellos fácilmente. "Encarcelas a uno y aparece otro que ocupa su lugar, y para Moscú, pues claro, son una mercancía desechable", ha comentado un funcionario de empleo citado por el experto.

El objetivo estratégico es sembrar discrepancias e inseguridad en Europa" Pablo Muñoz Colaborador de La Linterna

DPA vía Europa Press Putin en la Cumbre de China

Casos en Europa y la amenaza en España

Aunque en España no hay pruebas definitivas que vinculen a la inteligencia rusa, sí existe una docena de actos criminales sospechosos. Entre ellos, el incendio de una empresa en Fuenlabrada conectado con otro en Londres y los envíos de paquetes sospechosos a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos. La compleja forma de reclutamiento dificulta encontrar pruebas directas.

En otros países europeos sí ha habido detenciones. Según The Guardian, decenas de personas han sido arrestadas en los dos últimos años. Se han registrado casos en Lituania por el incendio de una tienda de Ikea, en el Reino Unido por un fuego en una empresa vinculada a Ucrania y en París, donde se depositaron cinco ataúdes con la inscripción "soldados franceses en Ucrania" junto a la Torre Eiffel. Muchos de los autores tienen antecedentes y reciben pagos en criptomonedas.

Finalmente, Muñoz ha citado a un antiguo jefe de la inteligencia polaca para resumir la finalidad de esta estrategia: "El objetivo estratégico es sembrar discrepancias e inseguridad en Europa". Aunque los ataques se centran en objetivos vulnerables y no en infraestructuras críticas, influyen en la percepción de inseguridad ciudadana, una cuestión que, como el legado de Putin, preocupa en el continente.