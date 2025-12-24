Jacobo Bergareche, escritor, reflexiona sobre la compleja negociación para reunir a la familia en Navidad

Cada año, la Navidad actúa como un imán que nos atrae de vuelta a la familia. Este sentimiento ha sido el tema central en el programa 'Herrera en COPE', donde Jacobo Bergareche, en la sección 'Traficantes de Palabras' conducida por Jorge Bustos, ha elegido la palabra 'familia' para analizar las complejidades de estas fechas.

Alamy Stock Photo R4FYAW Family Enjoying Christmas Dinner

La gran negociación navideña

Bergareche ha descrito la Nochebuena como el epicentro de una "durísima negociación con hijos y cónyuges" para decidir dónde cenar, con quién comer al día siguiente y qué menú servir. Según el escritor, la solución aparentemente sencilla de "Hoy con tus padres y mañana los míos" se complica en el panorama actual, donde la mitad de la población tiene padres divorciados.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Familia, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Los desafíos se multiplican con las parejas procedentes de distintas ciudades, como Valladolid y Sevilla, o al decidir si se invita a la tía Julita. Además, surgen nuevos retos con la llegada de nuevos miembros a la familia, como una nuera que "trae arepas, pero no come pescado ni marisco", lo que genera debates sobre si mantener la tradición del marisco o cambiar a pavo.

Un privilegio por el que brindar

El resultado es un constante tira y afloja: "Cedemos en el Rosbif, imponemos el percebe, conquistamos la Nochebuena, entregamos reyes", ha apuntado Bergareche. Pese a lo agotador que pueda parecer, el escritor subraya que "solo el hecho de poder negociar con quién y cómo se celebra ya es de afortunados", convirtiendo la negociación en un verdadero privilegio.

Solo el hecho de poder negociar con quién y cómo se celebra ya es de afortunados" Jacobo Bergareche Escritor

Finalmente, Bergareche ha hecho un llamamiento a la reflexión en un día tan señalado, pidiendo no olvidar a quienes no tienen con quién negociar. "Recordemos en esta noche a esa gente que no ha negociado nada, sino que suplica que alguien en alguna parte se acuerde de ellos", ha concluido.