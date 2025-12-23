Enrique Pérez Romero, exdirigente del PSOE de Extremadura: "La abstención para el gobierno de Guardiola no es imposible, pero no es fácil, han aparecido dos sensibilidades para suceder a Gallardo"

El complejo escenario para la gobernabilidad de Extremadura sigue abierto. La candidata del PP, María Guardiola, ha asegurado en la antena de COPE que su objetivo es un gobierno estable, lanzando un mensaje a Vox sobre la necesidad de "un compromiso de seriedad". Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha advertido en 'La Linterna' que pondrá sobre la mesa "las mismas propuestas" que hace dos meses. En medio de este bloqueo, la propuesta del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre una posible abstención del PSOE para evitar que Guardiola dependa de Vox ha agitado el panorama político.

La abstención para el gobierno de Guardiola no es imposible, pero no es fácil Enrique Pérez Romero Exdirigente del PSOE de Extremadura y politólogo

Dos sensibilidades para suceder a Gallardo

El exdirigente del PSOE de Extremadura y politólogo, Enrique Pérez Romero, ha analizado esta opción en el programa 'La Linterna' con Rubén Corral. A su juicio, la abstención "no lo veo imposible, no es fácil, porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado". El motivo es que, según Pérez Romero, "seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Y probablemente, incluso, esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que avecina para suceder a Gallardo".

Europa Press El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra

La decisión final recaería en una gestora, cuya composición será clave. "Depende de los equilibrios que Ferraz considere oportunos en esa gestora", ha explicado. En su opinión, si la dirección nacional busca no enfadar a Gallardo, "sería más fácil que se produjera esa abstención". Esta gestora se hace necesaria tras la salida de Miguel Ángel Gallardo del grupo de WhatsApp de candidatos, un gesto que evidencia la crisis interna en el partido.

Las dos facciones del PSOE extremeño

Pérez Romero ha detallado que estas dos sensibilidades se corresponden con los dos grandes núcleos de poder del PSOE extremeño: las diputaciones. Una de ellas, la de Badajoz, la representa "Juan Carlos Rodríguez Ibarra", quien a su vez está cerca de Gallardo, ya que "en el fondo Gallardo fue una apuesta suya". Esta facción parece más abierta a la abstención como movimiento estratégico.

EFE El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina (c)

La otra sensibilidad es la de la Diputación de Cáceres. El secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, del entorno de Miguel Ángel Morales, "ha dicho que está totalmente en contra de la propuesta de Ibarra". Pérez Romero ha recordado que el enfrentamiento no es nuevo, ya que "las dos candidatas que se presentaron contra Gallardo eran de ese mismo entorno". Las palabras de Ibarra, según el analista, han introducido "un elemento más de quiebra" en el partido.

La política no es cuestión de sensibilidades, sino de votos, y en Badajoz hay más votos que en Cáceres Enrique Pérez Romero Exdirigente del PSOE de Extremadura y politólogo

A pesar de que "la sensibilidad de Badajoz está un poco tocada" por la derrota electoral, Pérez Romero ha recordado un factor fundamental: "la política no es cuestión de sensibilidades, sino de votos, y en Badajoz hay más votos que en Cáceres". La resolución del conflicto dependerá de si el sector de Cáceres "es capaz de de doblarle el brazo a al entorno de Gallardo".

El 'mal candidato' y la factura de Sánchez

Sobre la debacle electoral, el exdirigente socialista cree que hay que analizarla desde un punto de vista "cualitativo y el cuantitativo". Lo cuantitativo, "lo fuerte que ha sido el golpe", lo atribuye al candidato: "quiero decir que el candidato ha sido un mal candidato, y además tenía el peso de la de la imputación".

Sin embargo, también existe un factor cualitativo, un "ciclo largo en el que el PSOE es evidente que está perdiendo voto", que es "achacable a las políticas de Pedro Sánchez". Pérez Romero ha contado su propia experiencia en la ejecutiva regional del PSOE (2017-2021), donde fue "el único" que advirtió de que "las políticas nacionales de Pedro Sánchez relacionadas, sobre todo con los nacionalismos periféricos, iban a pasar una factura importantísima".

De cara al futuro, Pérez Romero considera que el PSOE de Extremadura se encuentra en "terreno desconocido", en parte por el comportamiento de Vox. Ha descrito al partido como una formación con un "comportamiento un tanto errático" que, tras crecer y decrecer, vuelve a ascender. En su opinión, Vox es "la pieza que descoloca casi todos los análisis".