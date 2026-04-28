Zarzalejos analiza la "iniciativa torpe" de Sumar que le aboca a un nuevo fracaso parlamentario

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto Sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado la delicada situación de Sumar, socio del Gobierno, a cuenta del decreto ley sobre alquileres. Según Zarzalejos, la formación de Yolanda Díaz se enfrenta a un previsible revés parlamentario que califica como una "iniciativa de nuevo torpe de los ministros de Sumar".

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El conflicto surge a raíz de la votación para convalidar dicho decreto, una medida que los cinco ministros de Sumar forzaron el pasado 20 de marzo al plantarse y no entrar al Consejo de Ministros hasta que Pedro Sánchez cedió. La norma incluye medidas como las prórrogas forzosas de los contratos de alquiler hasta diciembre de 2027 y la limitación de los incrementos de la renta a un 2%, algo que ni PP, ni VOX, ni Junts están dispuestos a avalar.

Zarzalejos destaca que estas medidas tampoco gustan al PSOE, que "no ha hecho nada, quizás todo lo contrario para evitar el revolcón parlamentario de hoy". De hecho, el periodista apunta a que Sánchez, "afrentado por los ministros de Sumar, se va a alegrar" del fracaso de la iniciativa, que llega con la crisis de la vivienda irresuelta tras casi ocho años de gobiernos progresistas.

José Antonio Zarzalejos, periodista y escritor

A la crisis por el decreto del alquiler se suman los problemas internos. Zarzalejos recuerda que la ministra Mónica García "ha incendiado Más Madrid, el partido más importante de Sumar, al postularse como candidata a la Comunidad de Madrid sin mediar primarias, porque ella lo vale".

La 'incompetencia' de Yolanda Díaz

Para el analista, Yolanda Díaz se lo ha puesto "muy, muy, muy fácil" a Puigdemont. La describe como "incompetente desde el punto de vista técnico" y como una "política aventada". Zarzalejos critica duramente que "fue la primera que corrió a visitar sonriente, al oído Puigdemont, en Bruselas, en septiembre del año 23", para después tachar públicamente a Junts de "clasista y racista", a pesar de que el Gobierno depende de su apoyo en el Congreso.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo (c) y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d)

La valoración de Zarzalejos sobre la trayectoria de Díaz es demoledora, afirmando que "lo único inteligente que ha hecho esta señora es marcharse antes de que sus compañeros la echen".

Además, el periodista señala que Yolanda Díaz deja para la posteridad un prólogo a una reedición del Manifiesto Comunista en septiembre de 2021 que considera "delirante". Zarzalejos cita la frase inicial de dicho texto: "El pensamiento de Karl Marx parece escrito con tinta indeleble sobre el viento de la historia".