El análisis de José Antonio Zarzalejos sobre el CIS de Tezanos, en el punto de mira por crear un "mundo paralelo" que favorece a la izquierda

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' la querella presentada por el Partido Popular contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Según Zarzalejos, aunque la instrucción penal no prospere, la acción judicial es clave para "socializar la denuncia del sectarismo a científico de su presidente".

Un sesgo sistemático a favor de la izquierda

Durante su intervención en la sección 'Sexto sentido', Zarzalejos ha expuesto datos del analista demoscópico Kiko Llaneras, quien advirtió que el CIS ha sobreestimado a la izquierda en 43 de las 44 últimas elecciones. El periodista ha recordado las palabras de Llaneras, quien afirmó que "hace años que las estimaciones del CIS representan un mundo paralelo donde la izquierda siempre tiene más votos".

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El análisis de Llaneras, recogido por Zarzalejos, es contundente al señalar que las encuestas del CIS se desvían de las privadas y no corrigen sus sesgos. Por ello, concluyó de manera tajante que "las estimaciones de voto del cis se han convertido en algo peor que ruido, son desinformación".

Sectarismo y 'efecto performativo'

Preguntado por Carlos Herrera sobre los motivos de esta supuesta manipulación, José Antonio Zarzalejos lo atribuye directamente al "sectarismo". Ha explicado que las encuestas poseen un "efecto performativo", lo que significa que no se limitan a describir la realidad, sino que "tratan de crearla o de transformarla", en este caso, en favor de la izquierda.

Uso de fondos públicos y posible malversación

Zarzalejos ha destacado que el presidente del CIS es un cargo nombrado por el Gobierno con rango de subsecretario y que el presupuesto del organismo se ha más que duplicado desde 2018, alcanzando los 16 millones de euros actuales. Esta cifra es superior a la que invierten las empresas privadas en encuestas electorales, por lo que considera "verosímil" que Tezanos esté cometiendo un delito electoral o una presunta malversación de fondos públicos.

Europa Press El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos

Finalmente, el periodista ha valorado que el PP "ha hecho bien" al judicializar este asunto para que la "impugnación de la falsedad se generalice" y se ponga coto a la desinformación ante las inminentes citas electorales.