Marc Vidal detalla por qué los datos de inflación del mes de marzo serán un "espejismo" de la realidad

El poder adquisitivo en España cae al mismo nivel de 1996. Se trata de un dato que asusta porque, tal y como explica el analista económico, Marc Vidal, en la sección de 'La Salida de Emergencia' de 'Herrera en COPE', "resulta que aunque el salario medio en España es el más elevado de la historia, la capacidad de compra de ese sueldo cayó en 2022 ligeramente por debajo de lo que teníamos en 1996, según un estudio que ha publicado ADECCO". Para que tengamos una referencia del tiempo que ha pasado, 1996 fue el mismo año "en el que nació 'Hotmail' y se clonó a la oveja Dolly", hace ya bastante tiempo. "Es decir, que se ha evaporado toda la bonanza acumulada desde entonces por culpa de la inflación", añade.

Debemos estar atentos, porque "el cálculo se ha realizado a partir de promedios móviles que restan volatilidad a los datos. Porque, si se tomaran las cifras puntuales de cada trimestre, la merma sería aún peor", advierte Vidal. "Aun así, lo más preocupante es que se ha acelerado esa erosión del poder adquisitivo medio, porque a finales de 2022 era un 10,1 por ciento inferior al de 2009", agrega. Lo que es "un deterioro nunca visto a esa velocidad". Además, "a finales de marzo se nos entregarán los datos adelantados de la inflación de este mes y serán, aparentemente, mejores que los de febrero", comenta el analista en económico.

Pero, la razón de esta aparente mejora se debe que se calculara el IPC comparándolo con el mes de marzo de 2022, por lo que los datos que se muestren serán "un espejismo, magia aritmética (...) El efecto base soplará a favor de los datos, pero solo será un efecto óptico", explica Marc Vidal. "Además, en economía todo está relacionado y, si trasladamos la pérdida de poder adquisitivo a la incapacidad para pagar más y ser rentables, por parte de miles de empresas, entonces se entenderá por qué en 2022 quebraron 26.207 compañías en nuestro país", expone.

Crecimiento del riesgo de pobreza

"España es un país capaz de afrontar cualquier dificultad, lo ha demostrado antes. Hay talento y hay empresas innovadoras. El problema es que parte de esa pérdida de capacidad de compra proviene del incremento de impuestos y de los costes sociales, que impiden a las empresas mejorar los salarios en última instancia", argumenta el experto. Lo que hace que no sea una "casualidad que seamos el país donde más ha crecido el riesgo de pobreza en la zona euro en 2022, según el Índice de Exclusión", señala.

"Y es que siempre es lo mismo. Si no se cuida, no se estimula y no se defiende al sector productivo y empresarial de este país seguiremos viajando en el tiempo hacia atrás. Y esa no es la dirección correcta, se debe viajar hacia el futuro y conquistarlo para abrir la 'Salida de Emergencia'", concluye Marc Vidal.