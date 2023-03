El motivo por el que tienes que estar empadronado en la ciudad donde vives: te puede costar más de 100 euros

Suele ocurrir frecuentemente en España que estés empadronado en un lugar distinto de aquel en el que vives. Seguro que conoces casos o es probable que incluso te ocurra a ti. Las razones son muy variadas: que tus hijos puedan ir a un determinado colegio, acceder una determinada ayuda o por ejemplo poder aparcar en plazas de zona azul. Pues que sepas que por hacer esto te puede caer una multa.

A menudo encontramos hijos que empadronan a sus padres en sus casas para que puedan beneficiarse de pensiones no contributivas o incluso hay casos muy curiosos. Hay personas que se empadronan en un determinado pueblo para poder acceder a instalaciones deportivas o a excursiones para ir a esquiar o para ir a la playa.

Como estamos viendo estar empadronado en un sitio y vivir en otro es posible, pero no es lo correcto. La ley dice que todos los ciudadanos tienen que estar empadronados en su lugar de residencia. En el caso de vivir en más de un lugar, debes hacerlo en aquella residencia donde más tiempo pases al año.

Además, hay sanciones administrativas si no cumples con esto. Aquellos que no vivan realmente en el lugar que indica el padrón pueden enfrentarse a multas que pueden llegar a los 150 euros. Aunque la realidad en la mayoría de los casos es muy distinta y no se suelen poner este tipo de sanciones. Somos más de 47 millones de habitantes y es imposible controlar el padrón de todo el mundo y las circunstancias.

Además, la ley es de 1985 y es bastante permisiva en cuanto a las sanciones. Sí establece que el empadronamiento en España es obligatorio y no solo eso, si no figuras en el padrón de un municipio puedes tener problemas a la hora de acceder a servicios socialesde los más básicos. Te hablo de la sanidad, de la educación o incluso del derecho a poder votar.

Estar empadronado para poder votar

Por ejemplo, ahora que ya faltan menos de 3 meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Es necesario que estés empadronado en un municipio 2 o 3 meses antes de las elecciones para poder ir a las urnas en ese municipio. Incluso una persona sin techo tiene la obligación de estar empadronada. Y ojo porque la inscripción en el registro del padrón también es fundamental para solicitar el permiso de residencia en España o incluso para pedir la nacionalidad. Por este motivo, para muchos inmigrantes, estar empadronados es muy importante para su futuro.

Para pedir un permiso de residencia hace falta demostrar que una persona ha vivido 3 años en España. Y para acreditarlo el mejor medio de prueba es la inscripción en el padrón, lo cual abre la puerta a prácticas ilegales.

Dinero a cambio de empadronarse

Buscando en Internet encontramos que hay en la red de compra-venta artículos de todo tipo. De hecho, hemos encontrado una oferta que pone: “Hago padrón sin contrato y sin vivir en mi piso.” Es un usuario de Vitoria que pide más de 400 euros por empadronar a alguien en su vivienda durante 6 meses. Eso sí, sin dejarle vivir en ella. Y, si seguimos buscando encontramos ofertas que piden mucho más dinero. Otro usuario, de nombre Antonio, dice que ofrece su casa para empadronamiento por 3.000 euros que deben ser entregados en mano. El anuncio también dice que esta gestión no se la puedes decir ni a tu familia.

La ley de extranjería castiga gravemente este tipo de negocios. Hablamos de sanciones que van desde los 500 euros hasta los 10.000 euros. Pero la cosa no acaba aquí. La sanción no se le pone al que publica el anuncio y luego cobra por empadronar, sino que la sanción es para la persona que accede a este negocio. Por tanto, hay inmigrantes que intentan acogerse a este tipo de contratos y después se ven mucho más perjudicados. Especialmente, porque su situación es difícil. Ya que tienen que pagar multas y, en ocasiones, prefieren no denunciar ante la policía, porque su estancia en España es irregular y temen que se les pueda abrir un expediente de expulsión del país.

Sonia Lacalle es asesora jurídica de Cáritas en Barcelona, uno de los lugares donde más casos de este tipo se están dando. Ella ayuda y acompaña a inmigrantes a regularizar su situación en España. "Estos fraudes que se están dando son la consecuencia de una mala administración de algunos Ayuntamientos que ponen muchos obstáculos para empadronar, sobre todo a personas vulnerables", explica Lacalle en 'Herrera en COPE'.

Sonia Lacalle comenta que desde Cáritas, lo que hacen "es informar a las personas de los derechos que tienen por el mero hecho de vivir en España, ya sea en una situación regular o irregular. Y uno de los derechos que tienen es empadronarse". "Tenemos que pensar que desde año 1985 hasta ahora la sociedad ha cambiado muchísimo. Por eso los obstáculos, que antes no había, ahora los encontramos", agrega.