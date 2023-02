Los supermercados tienen claro qué tiene que pasar para que bajen los precios de los alimentos: "Es una idea"

Seguro que durante las últimas semanas has tenido oportunidad de acercarte a cualquier mercado, a algún gran almacén o simplemente a la tienda que tienes en la puerta de tu casa, donde compras diariamente el pan o algún otro producto que necesitabas y te habrás dado cuenta de que los precios no paran de subir y que cada mes los gastos que destinas a la cesta de la compra se van disparando.

Por ese motivo, y tras casi dos años sin reunirse, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido un encuentro con toda la cadena alimentaria para analizar la evolución de los precios y el impacto que ha tenido en la cesta de la compra la rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero. Una cita en la que Planas ha aprovechado para asegurar que el IPC ya habría tocado techo en este mes de febrero.

Lo cierto es que a pesar de las medidas y del ligero descenso de la inflación, hacer la compra es un 15% más caro que hace un año debido al incremento de los costes, fundamentalmente energía y materias primas, en cada uno de los eslabones que forman parte de esta cadena alimentaria. Un incremento que se debe en gran parte a la guerra de Ucrania.

Desde las distribuidoras se intenta absorber lo máximo posible los costes de producción para que no influyan en el precio final mientras confían en que los precios empezarán a estabilizarse más pronto que tarde.

¿Se están aprovechando los supermercados de la situación para subir los precios?

Justo antes de que el producto llegue al consumidor tiene que pasar por uno de los últimos eslabones de esta cadena: los supermercados, que también han estado presentes en la reunión con Planas de esta mañana. Ignacio García Magarzo, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), explica en 'La Linterna' de COPE cómo ha ido la reunión: “Ha sido larga e importante. El ministro ha hecho un análisis muy detallado de la subida de costes en el último año y medio. Ha dicho que es una situación extraordinaria, nos ha trasladado un mensaje de confianza y nos ha dado una buena noticia, que las materias primas importadas están empezando a descender en los mercados, por lo que esperamos que la situación se normalice pronto”.





Ignacio aclara que la creencia de que los supermercados se están aprovechando de la situación para subir los precios “no es verdad” y puntualiza que “en esta cadena no se está forrando nadie porque la situación de precios altos en origen hace que el consumidor sea más sensible al precio. Los de la distribución ponemos el precio final, por lo que notamos esa sensibilidad. Los márgenes más bajos precisamente son los de la distribución, que basa su rentabilidad en vender muchos productos, no en venderlos más caros”.

Planas ha dicho que el IPC ha tocado techo... ¿Se podría decir que a partir de ahora los precios empezarán a bajar?: “Es una buena noticia, créame que todos los representantes de la cadena lo estamos deseando”. En cuanto a las posibles soluciones que se podrían plantear para poder reducir los precios de los alimentos, Ignacio explica cuáles serían las más efectivas: “La fiscalidad es una medida para ahorrar costes. Nuestro sector está sometido a una fiscalidad que ha crecido por nuevos impuestos medioambientales, por lo que sería una buena idea suspender, unos meses, la aplicación de estos impuestos hasta que los precios de los alimentos se normalicen. Desgraciadamente, esto no se ha incluido entre las medidas del Gobierno. Es una idea que compartimos todos”.