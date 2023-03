El método con el que Francia ha bajado el precio de la cesta de la compra y por qué España no puede hacerlo

El consultor político, Enrique Cocero explica en 'Herrerra en COPE' que, con respecto a la capitalización del feminismo de Ione Belarra, "ya es paradójico que alguien tan de izquierdas sea capaz de capitalizar nada. Belarra reivindicó el suyo como el buen feminismo y no ese que practica el PSOE". Se trata, "de nuevo, de la virtud frente al mal, y esta vez el mal está sentado en el Consejo de Ministros (...) Pero, como el de Ione Belarra es el lado de la virtud, el del mal necesita un nombre. Recuerda que el lenguaje es un juego, y ese nombre es el Código Penal de la manada", añade.

¿Qué puede ir mal?

"Pues va mal que Belarra da por buena una ley que va como una apisonadora, camino de la rebaja de las 800 condenas a agresores sexuales. Pero, para Ione Belarra ese no es el tema, porque decir la manada parece que lo soluciona todo. El tema es quién es hoy más feminista, y aquí es donde me pongo del lado de Margarita Robles", específica Cocero.

También aclara el analista político que, "aunque la Ministra de Defensa no es Simón Fail, ni tampoco Clara Campoamor. Es cierto que actúa ante una situación bastante más complicada y, que ella y otras como ella allanaron el camino de tal forma que a Ione Belarra le ha dado el 90 por ciento del trabajo hecho".

Francia baja el precio de la cesta de la compra

"De lo que la Ministra de Trabajo no se inhibe es, de nuevo, del 'yo invito que tú pagas'", agrega Cocero. El antecedente de esto lo encontramos en el acuerdo que el gobierno francés ha hecho con los supermercados para que, por 3 meses, sacrificarán sus márgenes de beneficios y, de esta forma, se garantizará un precio máximo en unos productos que los propios supermercados considerarán. "Un acuerdo que el Ministro francés de finanzas, Bruno Lemer, afirma que el gobierno reconoce que no le corresponde a él fijar los precios, ni elegir los productos, ni marcar los máximos, ni marcar los mínimos. Así que las claves en Francia son acuerdo y libertad de elección", aclara el consultor político. Sin embargo, en España tenemos que "ayer Yolanda Díaz seguía insistiendo en que lo que ella quiere para España es, como no, una ley", explica.

Es decir, no busca un acuerdo, sino poner una imposición, argumentando que es perfectamente legal hacerlo. "¿Qué digo yo qué será legal? Si llega a ser ley y, si no hay un recurso que finalmente lo tumbe, por no respetar la libertad de mercado, especialmente si no hay una situación de emergencia", concreta.

Resumiendo, tal y como explica Cocero, que "como con el SMI la indemnización por despido o, en este caso, el de los precios de la cesta de la compra. Yolanda Díaz quiere todo el mérito de las medidas, mientras que el pago lo hacen las empresas". Eso sí, para "los casi 450 mil fijos discontinuos desocupados" solo hay una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria. "Lo que es cierto, lo que me queda meridiano, es con quién se va a delinear Izquierda Unida en las próximas elecciones. Porque la Ministra de Trabajo se ha metido en una cuestión que afecta a consumo y Alberto Garzón ni ha abierto la boca", concluye.