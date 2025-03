La última aspiración de Europa que presiona a los países de la Unión: mete prisa con el rearme y a Sánchez se le echa el tiempo encima

La UE pide acelerar los incentivos del plan "rearme" y, sobre eso, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'

Los líderes de la Unión Europea, tal y como desgrana el analista económico, "insistieron ayer en darse prisa para movilizar los 800.000 millones de euros para reforzar la defensa comunitaria en los próximos cinco años. Hasta aquí bien, pero como habitualmente pasa cuando hablamos de las instituciones europeas, los trucos contables están a la orden del día".

Resulta que, según Bruselas, "el mayor gasto que jamás ha dispuesto la UE en su conjunto, quedará excluido del cómputo del déficit nacional. Es decir, que esta decisión implica que el gasto en Eurofighters, fusiles, cañones o uniformes, quedará fuera de los controles presupuestarios comunitarios. En contraste, inversiones en prótesis médicas, infraestructuras escolares, vías férreas o salarios públicos seguirán sometidas a estrictos límites fiscales".

"decoran las cuentas cuando no son favorables"

Algunos lo pueden denominar contabilidad creativa y, de hecho, pretenden interpretar selectivamente las reglas fiscales para presentar una situación económica más favorable de lo que realmente es. Lo que en latín clásico llamamos "trampas al solitario".

Y es que, "excluir ciertos gastos del cálculo del déficit, genera una falsa impresión de responsabilidad fiscal, cuando en realidad la deuda continúa aumentando aunque no sea visible oficialmente. Y no digo que no se deba de invertir en defensa, lo que me sorprende es esa adicción enfermiza de la Unión y de algunos países como el nuestro, en decorar las cuentas cuando no te son favorables. La diferencia esta vez, es que nos avisan que lo van a hacer. Estamos ante una generación de mandatarios incapaces de solucionar nada si no es con más déficit".

Europa Press Bandera de la Unión Europea en Bruselas

Y recordemos que cada euro emitido en deuda, "debilita los existentes y nos hace más pobres a todos. En lugar de reducir el gasto actual, nos advierten que se incrementará la deuda pero sin contabilizarla. Es de locos... porque escondiendo las facturas en el fondo de un cajón, no desaparecen", concluye Marc Vidal su 'Salida de Emergencia' de este viernes 21 de marzo.