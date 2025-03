Marc Vidal explica cómo nos afecta que la Reserva Federal estadounidense mantenga los tipos de interés: "Ojo con esto"

¿Cómo nos afecta que la FED mantenga los tipos de interés intactos? A esta pregunta responde Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Explica que, aunque parece un asunto lejano, "esta decisión afecta directamente a los europeos, porque influye en cuánto cuesta pedir dinero prestado o invertir aquí. Cuando Estados Unidos sube los tipos, muchos inversores sacan su dinero de Europa para aprovechar mayores ganancias allí, lo que debilita el euro".

EFE La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen

En cambio, "al mantener o reducir los tipos, la economía europea suele respirar aliviada. De ahí que no bajarlos, no es una gran noticia, pero no subirlos sí. Además, la FED ha pasado de vender 25.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro a solo 5.000. Esto significa que seguirá inyectando liquidez al sistema financiero global, lo que podría ayudar indirectamente a Europa, pues disminuirá la presión sobre los mercados".

Concluye la sección explicando que, detrás de esta decisión, "se esconde algo así; que la FED teme la que la economía sufra por las recientes políticas comerciales proteccionistas y los aranceles anunciadas por Donald Trump. Ahora bien, Jerome Powell, el presidente de la FED, dijo ayer que los aranceles de Trump solo provocarán una inflación "temporal". Y ojo con esto porque este buen hombre ya calificó como "transitoria" la inflación de 2021, que acabó siendo enganchosa Veremos como va la cosa".

La Fed mantiene los tipos y la previsión de dos recortes en 2025 pese a la incertidumbre

La Reserva Federal (Fed) estadounidense dejó este miércoles los tipos de interés en su rango del 4,25 al 4,5 % y mantuvo la opinión de que en 2025 habrá dos recortes, al considerar que pese a la alta incertidumbre provocada por los aranceles la economía del país se encuentra en "relativa buena forma".

El regulador finalizó su segunda reunión del año sin cambios al respecto y dejando claro que hay que "separar el grano de la paja" a la hora de determinar el impacto de los gravámenes contemplados por la Administración del republicano Donald Trump.

Alamy Stock Photo El presidente Donald J. Trump habla por teléfono en la Oficina Oval

"Lo correcto es esperar a que se aclare la situación económica", dijo en una conferencia de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell, admitiendo que aunque esos aranceles están suponiendo una presión al alza para los precios, el objetivo a largo plazo de conseguir llevar la inflación al 2 % no ha cambiado.

La metodología preferida por la Fed para contemplar sus propios ajustes es el Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal. Según sus proyecciones macroeconómicas, este se situará en el 2,7 % este año, dos décimas más que en diciembre.

En 2026 esa inflación se ralentizará al 2,2 %, una décima más que en la proyección anterior, y en 2027 al 2 %, sin cambios respecto a diciembre.

A su vez, la Fed redujo al 1,7 % su proyección de crecimiento económico para 2025, cuatro décimas menos que respecto a diciembre, y anticipó también un menor impulso para 2026 y 2027 al señalar que el próximo año el PIB real aumentará un 1,8 % (dos décimas menos) y la misma cifra el siguiente (una décima menos).

Powell destacó que "la inflación de los bienes aumentó significativamente en los primeros dos meses del año" y que "es evidente que una buena parte de ella proviene de los aranceles", pero reiteró su máxima de que a la hora de contemplar ajustes debe estudiarse con cautela la información entrante.