La polémica olvidada que ejecutó Putin en la sombra y que daría muchas respuestas a actuaciones futuras que puede llevar a cabo en Europa

Marc Marginedas es periodista, ha sido corresponsal en Moscú durante 11 años. Estuvo secuestrado en Siria seis meses y ha cubierto multitud de guerras. Es autor del libro 'Rusia contra el mundo: Más de dos décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda' y, con él, hablamos este viernes en 'Herrera en COPE'.

¿En algún momento de esos 11 años que ha estado Marginedas en Moscú ha pensado que la deriva en Rusia ha acabado siendo la que ha sido? Explica que vio cosas extrañas en su secuestro en Siria. Que hablaban en ruso, por ejemplo.

Cree, sobre la pregunta formulada, que siempre hay "una tendencia de autoengaño. Siempre tuve claro que Putin era una persona que había llegado al poder por entornos oscuros y asesinando a su propio pueblo. Pero nunca llegué a pensar que llegaríamos a este punto. Aun así, siempre pensaba que antes de la invasión algo harían... pero bueno. Luego he contado un poco que Putin era un acosador. Que no se mete en los lugares donde sabe que no va a ganar".

Así, asegura que creía que no se iba a atrever y Putin no fue informado adecuadamente por la gente que tenía a su alrededor. Recuerda que Rusia tiene unos servicios secretos que no tienen parangón. Y luego una población "totalmente atemorizada por ellos. Eso hace que sean un verdadero Ejército y que sea muy difícil ponerles límite. Hay una cosa clara. Putin llegó al poder de la forma que llegó al poder y le mueve el resentimiento".

Alamy Stock Photo El presidente ruso, Vladimir Putin, habla por teléfono.

Debemos entender, entonces, que Putin es capaz de matar en cualquier lugar del mundo. Responde claramente que no hay duda sobre eso porque "si ha sido capaz de envenenar a una persona del Reino Unido... y lo más triste de todo es que, a pesar de las pruebas, hay una decena de casos de envenenamiento en este país que levantan sospechas".

¿Y cómo se explica el respaldo que tiene Putin en Rusia? Dice Marginedas que no es respaldo. Es terror. Lo que dicen los expertos es que hay "una gran masa de gente que tiene mucho miedo. Pero el régimen ha expuesto su debilidad en muchas ocasiones. Estamos hablando de una ciudad (Moscú) que tiene cámaras por todos lados con reconocimiento facial".

"la injerencia en el procés, en las manifestaciones contra macron... todo eso va a seguir"

Sobre las negociaciones que llevan a cabo ahora entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Trump, asegura que si "Putin tiene oportunidad de reanudar la guerra en el futuro, la va a reanudar. Yo no veo a Trump hablando de tú a tú con Putin. Me remito a lo que vimos en la cumbre de Helsinki. Putin llegó tarde, estaba con las piernas abiertas en la silla y Trump estaba exudando necesidad. Lo que pueda salir de ahí será un arreglo provisional. Creo que Ucrania tiene mejores cartas de lo que se dice".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Marc Marginedas, periodista La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Y, además, tenemos que entender que "la paz y la estabilidad llegará a Europa cuando haya un cambio político en Rusia. La injerencia en el procés catalán, en las manifestaciones contra Macron en Francia, el Brexit... eso va a seguir. Es lo que intento explicar en el libro".

Este periodista tuvo dos incidentes en Rusia que le hicieron salir del país. "Recuerdo que hubo gente que mostró interés por el secuestro a compañeros míos. Hablé del secuestro con una periodista del NY Times y la llamada siguiente se cortó. Y luego un último incidente, en verano de 2021, fue muy grave. Y no puedo hablar mucho de él. Pero hablé con la Embajada y con mi periódico. En ese año empezó la guerra y tuve claro que no podía seguir en Rusia. Yo a Rusia la quiero mucho, es mi segundo país, tengo vínculos personales y me tuve que ir", cuenta en 'Herrera en COPE'.

Alamy Stock Photo Moscú

Por último, incidiendo en el riesgo de que Rusia ataque a países europeos, denuncia la dejación "de una parte de nuestra diplomacia, pese a todas las señales. Putin es un presidente que, a diferencia de China, que intenta ejercer su estatus, Rusia lo que hace es crear crisis y va a buscar 'lagunas de seguridad' en Europa".