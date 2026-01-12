La UE anuncia la nueva regulación forestal en un documento de 30 páginas y tiene que publicar otro de 400 "sólo para aclararlo"

El analista económico Marc Vidal ha analizado el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en su sección ‘Salida de emergencia’ del programa ‘Herrera en COPE’, dirigido por Carlos Herrera. Vidal ha calificado el pacto como una “amenaza a su supervivencia” para miles de agricultores europeos, argumentando que se trata de una “transferencia silenciosa de costes” hacia aquellos que ya operan al límite.

Una competencia desigual

El núcleo del conflicto, según ha explicado Marc Vidal, reside en la competencia desigual que se genera. Mientras que en Europa producir alimentos implica cumplir normas ambientales, sanitarias y laborales muy estrictas que encarecen el producto, el acuerdo facilita la entrada de productos de países “menos exigentes”, como ha apuntado Carlos Herrera. Para el analista, esto debilita al sector agrario y se asemeja a la situación de otras industrias, como la del coche eléctrico, que debe defenderse de una “competencia desleal” de otros territorios.

Para Vidal, el verdadero problema no es el acuerdo en sí, sino el enfoque de la Unión Europea. "El problema no es Mercosur, sino la costumbre europea de vender riesgos como virtudes", ha sentenciado. Según ha advertido, cada granja que cierre por no poder competir debilitará el empleo rural, acelerará la despoblación y aumentará la dependencia exterior para la adquisición de bienes básicos.

El doble rasero de la sostenibilidad

Vidal ha destacado la ironía de que la Unión Europea invoque la sostenibilidad mientras permite la importación de alimentos producidos con estándares que “aquí serían, sinceramente, ilegales”. Aunque a los “tecnócratas de Bruselas” el discurso verde “se les queda intacto”, su coherencia no tanto. Por ello, agricultores desde “Cádiz a Varsovia” exigen una “reciprocidad real en los estándares”, porque, como afirma el analista, "abrirse al mundo está muy bien, pero sin desmontar tu propia base productiva a cambio".

Un ejemplo de la burocracia europea

Para ilustrar la complejidad regulatoria de la UE, Marc Vidal ha expuesto un ejemplo significativo: la nueva estrategia forestal de la Unión Europea para 2030. Se trata de un reglamento redactado en 30 páginas que, debido a sus excepciones y puntualizaciones, ha requerido un documento adicional de 400 páginas aclaratorias para explicar su ejecución, un hecho que ha llevado a Carlos Herrera a exclamar con ironía: “Es que esta gente vive en otro sistema solar o algo así”.