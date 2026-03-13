Gonzalo Miró carga contra la Finalissima y su verdadera naturaleza: "España y Argentina se habían juntado para jugar por dinero, punto"

Gonzalo Miró ha ofrecido su contundente opinión sobre la Finalissima durante su intervención en 'El Partidazo de COPE'. El colaborador ha sostenido que el partido entre los campeones de Europa y Sudamérica tenía una motivación puramente económica, despojándolo de su valor competitivo.

Una cuestión de dinero

Para Miró, la prueba definitiva es que sin un acuerdo económico, el partido no se celebra. "Si sin pasta no hay partido", ha afirmado, para luego sentenciar: "Esto no es una cuestión de si es una competición o no lo es, se habían juntado dos selecciones por dinero, punto". Según su análisis, la naturaleza del encuentro queda totalmente expuesta con esta situación.

La intensidad de los futbolistas

Ante el argumento de que los futbolistas, como los argentinos frente al campeón de Europa, hubieran disputado el partido con la máxima intensidad, Miró se ha mostrado escéptico. El tertuliano ha insistido en que el carácter del choque no se puede comparar con el de una gran cita oficial.

Ha zanjado el debate asegurando que, incluso con el incentivo económico presente, la actitud de los jugadores no habría sido la misma que en un torneo de mayor prestigio. "Aunque lo hubiera, los futbolistas no lo van a jugar como si fuera la final de un Mundial", ha concluido Gonzalo Miró, diferenciando claramente la relevancia de ambos tipos de enfrentamientos.