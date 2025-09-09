La propuesta de Alemania que 'desmonta' la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz: "Es muy productiva"

Mañana se lleva al Congreso la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y, sobre ello, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Y aunque a muchos la idea pueda sonarles atractiva: trabajar menos y cobrar lo mismo, lo cierto es que detrás del titular se esconde una aritmética complicada, tal y como ha explicado el analista económico en 'Herrera en COPE'.

Si un empresario debe pagar igual por menos horas, "el coste laboral por hora se dispara. Para grandes compañías con márgenes amplios quizá no sea un drama, pero para las pymes, que representan el 97 % del tejido productivo de este país, es un golpe que puede traducirse en precios más altos, menos contrataciones e incluso despidos. El problema de fondo no es la jornada, sino la productividad, es decir, la cantidad producida por hora trabajada".

España lleva años estancada, indica Vidal, "y sin mejoras en innovación, formación e inversión en tecnología, reducir horas solo redistribuye el tiempo, no lo hace más valioso".

Marc Vidal

En Europa hay países con jornadas más cortas, y los ponen de ejemplo para justificar que en España también lo apliquemos.

Son, entre otros, Países Bajos o Dinamarca.

"Países donde antes invirtieron décadas para elevar la productividad. Pretender lograr lo mismo de golpe es como querer correr un maratón sin entrenar: termina en desmayo. Y fíjate lo curioso del asunto. Este debate también se repite en Alemania..., ¡pero al revés! Allí, el Instituto de Economía Alemán propone más horas, incluso eliminar algunos festivos o retrasar la jubilación. Resulta que Alemania ya es muy productiva por hora, pero su industria pierde terreno frente a China o a EEUU".

Aseguran que, mientras no logren modernizar aún más su industria, "deberán trabajar más horas. Es otro modo de verlo. La solución no pasa por el reloj, sino por el valor añadido. Lo dijo Voltaire... “el trabajo nos libra de tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad”… salvo cuando la política se empeña en crear un cuarto problema", concluye Marc Vidal su 'Salida de Emergencia'.