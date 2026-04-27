Zarzalejos califica de "precipitada" que Mónica García se postule como candidata de Sumar en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha postulado como candidata de Sumar a las elecciones autonómicas de Madrid, una decisión que el periodista José Antonio Zarzalejos ha calificado como “muy precipitada”. Durante su intervención en el programa ‘Herrera en COPE’, en la sección ‘Sexto Sentido’, Zarzalejos ha analizado las “muchas y malas derivadas” de este movimiento para el futuro de la izquierda.

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Zarzalejos ha señalado que la candidatura de García, cuyo objetivo es “echar a Ayuso”, se produce mientras ostenta el cargo de ministra de Sanidad y con los médicos de toda España en huelga. La ministra se suma así a otros miembros del Ejecutivo que compaginarán su cargo con una candidatura, como López en Madrid, Morant en Valencia y Torres en Canarias. Para el periodista, existe un “evidente conflicto de interés en todos ellos, porque simultanean dos condiciones que ofrecen un resultado abusivo, en exposición pública y en ejercicio interesado de sus competencias”.

Según el análisis de Zarzalejos, Mónica García “se adelanta porque sabe que Sumar en las generales se va a desplomar”. En este escenario, Madrid se convertiría en una “opción refugio”, un movimiento similar al que ya intentó Pablo Iglesias, quien “fracasó ante Ayuso el 4 de mayo del año veintiuno”. Esta situación, augura, provocará una lucha interna por los puestos de salida en las listas electorales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). En la sesión, el Gobierno ha respondido a cuestiones como la oposición de la Fiscalía a la reapertura del caso de Mi

El lastre de Errejón y la división de la izquierda

El periodista ha afirmado que no hay “ninguna posibilidad de que la extrema izquierda comparezca unida, ni en las autonómicas madrileñas ni en las generales, porque el PSOE la va a devorar”. Esta fragmentación se reflejará en el propio Consejo de Ministros, donde se sentarán dos competidores directos por Madrid: la propia García y el ministro Óscar López.

A esta situación se suma el “lastre de Íñigo Errejón” para Más Madrid. Zarzalejos ha recordado que el cofundador de Podemos, quien fuera un gran activo para la formación, “dejó de serlo cuando él mismo confesó su doble vida”. El pasado día 24, Errejón declaró ante el juez por una querella de agresión sexual, y si la causa avanza, podría haber sentencia antes de las elecciones de 2027.

Finalmente, Zarzalejos ha advertido que “la izquierda española ha perdido un enorme porcentaje de voto femenino”, una tendencia que podría agravarse y convertirse en una “pérdida ya catastrófica” tras las declaraciones previstas esta semana de Aldama, Ábalos y Koldo. Con este panorama, la conclusión del periodista es tajante sobre las posibilidades de la ministra de Sanidad: “García, Carlos, no tiene nada que hacer”.