"España es potencia mundial y el segundo mayor exportador; 700 empresas facturan 1.350 millones de euros al año, sólo China nos compra por valor 500 millones de euros"

En España, casarse está de moda, pero es cada vez más caro. Así lo ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Según los datos del INE, en 2024 se celebraron entre 175.000 y 180.000 bodas, una cifra que confirma la recuperación tras la pandemia. Además, García de la Granja ha señalado que España es el país europeo donde las parejas se casan más tarde.

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El principal cambio es el económico. Pilar García de la Granja ha afirmado que "casarse hoy cuesta un 25% más que en el año 19". Este encarecimiento sitúa el coste medio de una boda en 25.183 euros, según un informe del sector nupcial. Como apuntaba el presentador Jorge Bustos, la inflación ha elevado el gasto por invitado hasta los 225 euros de media.

Bodas más pequeñas, pero más caras

La tendencia actual es organizar bodas más pequeñas pero más exclusivas. Pilar García de la Granja ha explicado que "lo cierto es que la experiencia es más cara y, por lo tanto, tienes menos invitados". El banquete se consolida como la partida más cara, con esos 225 euros de media por cabeza para celebraciones de entre 110 y 120 invitados.

A la hora de planificar el enlace, las nuevas tecnologías ganan terreno. Un 64% de las parejas busca información en webs, mientras que un 44% recurre a las redes sociales. Además, García de la Granja ha destacado que "cada vez más contratamos a un especialista, a un wedding planner".

Casarse hoy cuesta un 25% más que en el año 2019" Pilar García de la Granja Experta económica

España, líder en moda nupcial

El sector nupcial español no solo crece en celebraciones, sino que es una potencia mundial en moda. "Nuestro país es el segundo mayor exportador en el mundo por volumen, solo por detrás de China, y líder absoluto en el segmento de la alta gama", ha detallado Pilar García de la Granja. Este liderazgo se apoya en el diseño y la artesanía de los trajes de novia, novio, madrinas y padrinos.

Alamy Stock Photo Banquete de bodas con invitados

Las cifras confirman la fortaleza del sector, que factura cerca de 35.100 millones de euros al año y exporta el 80% de lo producido. En este sentido, García de la Granja ha subrayado que "solo China nos compra 500 millones de euros al año en ropa de bodas". El sector agrupa a unas 700 empresas, tanto grandes como pequeñas, que consolidan a España en el mapa mundial de las bodas.