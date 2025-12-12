"Pité a un hombre con el coche en Cádiz por cruzar sin mirar y me saludó sonriendo; me dijeron que allí, cuando pitas, la persona presupone que le estás saludando y no reprochando"

Una carta enviada por un oyente al programa Herrera en COPE ha abierto un interesante debate sobre cómo las interpretaciones culturales y personales moldean nuestras emociones. En la sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig', se ha compartido la historia de Ricardo, un residente de Madrid originario de Toledo, cuya experiencia conduciendo en Barbate (Cádiz) ha puesto de manifiesto el abismo que existe entre la vida en la gran ciudad y la de los pueblos.

Escúchalo en Podcast La agresividad y la cordialidad pacífica | Reflexionando con Mario Alonso Puig Reflexionando con Mario Alonso Puig Escuchar

Ricardo relata en su escrito que, tras una reunión de trabajo que no salió como esperaba, se encontraba de mal humor. Mientras conducía por la avenida principal de la localidad gaditana, "un señor cruzó sin mirar, y yo, furioso, le pité". Para su asombro, la reacción del viandante fue completamente inesperada: "Mi sorpresa fue ver cómo se giraba con una sonrisa pletórica en la cara saludándome", explica en la misiva leída por Curro Suárez.

Poco después, comentando el incidente con un amigo, Ricardo descubrió la clave de tan desconcertante amabilidad. Su amigo le aclaró que en Barbate la percepción social de un bocinazo es radicalmente opuesta a la de la ciudad. "Me dijo que allí, cuando tú pitas con el coche, la persona presupone que le están saludando y no reprochando", señaló. Esta revelación le llevó a reflexionar sobre esos lugares "donde se parte de la amabilidad, donde el 0 es el buen humor".

El poder de la interpretación

A raíz de esta anécdota, el doctor Mario Alonso Puig, prestigioso cirujano y conferenciante, ha ofrecido su análisis en el programa. Para Puig, este es "un ejemplo clarísimo del poder de las interpretaciones a la hora de decidir qué emociones vamos a experimentar". Explica que, mientras en el conductor que pita sube la tensión arterial y los niveles de cortisol por el enfado, la persona que recibe el pitido en Barbate, al interpretarlo como un saludo, mantiene la calma y la relajación.

COPE El doctor Mario Alonso Puig en 'Herrera en COPE'

Lo más interesante, según el experto, es el efecto rebote: al recibir una sonrisa en lugar de una confrontación, el patrón mental del conductor se rompe. "A mí, que he pitado, me relaja, porque me rompe por completo el patrón mental", analiza Puig. Se produce así un fenómeno de "abundancia", donde quien recibe el gesto hostil "te devuelve algo diferente a lo que tú has dado y transforma tu estado mental".

Cordialidad: ¿innata o aprendida?

Preguntado por Alberto Herrera sobre si la cordialidad se entrena, Mario Alonso Puig ha afirmado que, aunque genéticamente el ser humano es un "ser de encuentro" inclinado a conectar, las "programaciones mentales" y culturales son determinantes. Para ilustrarlo, ha recordado el caso de la antropóloga Margaret Mead, que estudió dos islas en la Melanesia: en una, los nativos eran acogedores porque les enseñaban que la gente era buena; en la otra, eran hostiles porque creían que el ser humano es malo por naturaleza.

Puig ha destacado la importancia de no quedar "atrapados en, 'mi verdad es la verdad', en lugar de lo que juntos podamos descubrir es una verdad superior a lo que cada 1 ve de manera independiente". Para ello, es fundamental "desarrollar el interés y la curiosidad por entender cómo otra persona está viendo una determinada situación", en lugar de anteponer juicios y prejuicios.

Quedamos atrapados en, mi verdad es la verdad, en lugar de lo que juntos podamos descubrir es una verdad superior" Mario Alonso Puig Médico

Un consejo contra el estrés al volante

Finalmente, ante la pregunta de cómo gestionar el impulso de rabia en un atasco, el doctor ha propuesto una técnica sencilla para cambiar el estado de ánimo. "Una de las cosas que más nos afectan es la manera en la que dirigimos la atención", ha comentado. Su consejo es hacerse una pregunta sorprendente que desvíe el foco del enfado, como por ejemplo: "¿Qué puede haber de bueno aquí?". Este simple acto, asegura, permite encontrar perspectivas positivas, como tener trabajo o no estar en un accidente, cambiando así la respuesta emocional.