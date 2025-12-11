Fausto se jubila tras 16 años cuidando de su barrio y cierra su farmacia en Madrid: "No tengo vidas para agradeceros todo lo que me habéis dado"

El programa 'La Linterna' de COPE ha contado la emotiva historia de Fausto, un farmacéutico del barrio de Hortaleza, en Madrid, que el pasado viernes colgó la bata definitivamente. Tras 16 años de servicio, su jubilación ha movilizado a sus vecinos, que se congregaron para darle una despedida que refleja la profunda huella que ha dejado en la comunidad.

Al terminar su última jornada laboral, Fausto ha sido recibido por una ovación de más de 100 personas que se habían reunido frente a su farmacia. Emocionado y sorprendido, ha agradecido el cariño de quienes, más que clientes, han sido su familia. Sus primeras palabras han sido un reflejo de su filosofía de trabajo: "He intentado que esto fuera la casa de todo el mundo".

Una vida dedicada al barrio

Fausto ha aterrizado en Hortaleza en 2009. Originario del barrio madrileño de Chamberí, ha comenzado su andadura en la farmacia de la calle Santa Adela sin imaginar el vínculo que crearía con sus vecinos. A lo largo de estos años, ha forjado una relación basada en la confianza y el afecto, un sentimiento que él mismo ha verbalizado con gratitud.

"Yo les considero a todos y cada uno de ustedes mi familia, me lo han demostrado durante 16 años, porque me han dado mucho cariño, porque me acogieron como un hijo, me han dado la confianza de dar consejos", ha explicado Fausto. Este tipo de transiciones, conocidas como jubilación suave, demuestran el fuerte lazo que se puede forjar en una comunidad.

Mucho más que un farmacéutico

Su popularidad no ha sido casual. Desde el primer día, Fausto ha ido más allá de dispensar medicamentos, ofreciendo consejo y cercanía, especialmente en los momentos más difíciles como la pandemia del COVID-19. Durante la crisis sanitaria, no ha dudado en llevar personalmente los tratamientos a las casas de los vecinos que lo necesitaban, un gesto que define su compromiso y que él resume en una frase: "Solo el barrio cuida del barrio".

Fausto siente que en Hortaleza ha encontrado un lugar donde crecer. "Yo aquí he crecido como profesional, he crecido como persona, he aprendido mucho de este barrio, porque este barrio es un barrio muy solidario", ha afirmado. La decisión de Fausto llega en un momento en que las nuevas altas de jubilación superan los 1.700 euros, reflejando las trayectorias laborales de toda una vida.

Ahora, Fausto cierra una etapa vital, pero se lleva el mejor de los recuerdos: el del barrio que le acogió. En Hortaleza no se ha jubilado un simple farmacéutico; se ha marchado un pilar fundamental en la vida de muchos vecinos. Su emoción era palpable en sus palabras de despedida: "No tengo vidas para agradeceros todo lo que me habéis dado". Esta decisión es un ejemplo de las que muchos profesionales toman, donde a veces se reduce el importe de la pensión a cambio de un merecido descanso.