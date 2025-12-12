Nacho Peña tiene claro a quién apoya el Bernabéu tras el ultimátum a Xabi Alonso: "Tomó la matrícula y habló contra los futbolistas"

El Real Madrid sufrió una nueva derrota este miércoles frente al Manchester City en la sexta jornada de la Champions League, un tropiezo que, pese a la mejora mostrada respecto al mal partido del domingo anterior contra el Celta en el Santiago Bernabéu, mantiene al equipo y especialmente a su entrenador, Xabi Alonso, bajo intensa presión.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Xabi Alonso, durante el Real Madrid - Manchester City

EL ULTIMÁTUM A XABI ALONSO

El encuentro era considerado un examen crucial para el técnico tolosarra debido a la imagen reciente del equipo y a los resultados negativos acumulados. Aunque el equipo dio la cara, la ligera mejoría solo permitió a Xabi Alonso ganar tiempo y conservar su puesto hasta el partido del domingo, según comentaron Arancha Rodríguez y Roberto Morales en El Partidazo de COPE.

Y ese próximo compromiso liguero contra el Deportivo Alavés se perfila como un duelo decisivo que podría determinar el futuro del entrenador del Real Madrid en el banquillo. Juanma Castaño, director de El Partidazo, comenzó el programa explicando el significado del término "ultimátum" subrayando que, aunque se utiliza principalmente en política y diplomacia, también puede aplicarse al deporte y, en este caso, al Real Madrid. Afirmó que esta palabra se repetirá insistentemente en las próximas horas, ya que la situación del técnico ha entrado en una fase crítica.

Y el director de El Partidazo de COPE aseguró que Xabi Alonso tiene un ultimátum claro: se jugará su continuidad el domingo en Mendizorroza. Destacó que, aunque habrá que analizar el desarrollo del partido y sus circunstancias, ni siquiera un empate garantiza la permanencia del entrenador.

La clasificación del Real Madrid en Liga y las dudas surgidas tras la derrota europea aumentan la sensación de que el proyecto de Alonso está al límite. Y concluyó con firmeza diciendo que Xabi Alonso está tocado y que lo que ocurra el domingo puede ser definitivo para su futuro.

¿A QUIÉN SEÑALÓ EL BERNABÉU?

En el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se habló mucho del futuro de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y Nacho Peña fue muy claro con su opinión. "Ayer el Bernabéu habló muy claro y detecté hasta cinco momentos de silbidos", dijo el comentarista.

EFE Rodrygo, dolido tras la derrota del Real Madrid contra el Manchester City.

Y agregaba: "Todo ello, sin tener en cuenta que se vaciara el primer anillo del estadio a falta de 7 u 8 minutos, algo que en la Champions no pasa nunca".

Nacho quiso ir más allá y comentó: "Tomaron la matrícula a Vinicius hasta en dos ocasiones de una manera muy clara, al equipo en general con un par de acciones de Valverde y un mal despeje de Courtois, y la pitada final. El Bernabéu, que es sabio, tenía ganas de hablar y habló contra los futbolistas".

Y para finalizar, hizo una pequeña reflexión: "¿Pero por dónde se va a romper la cuerda? Por el lugar de siempre, por el entrenador, porque no te puedes cargar a ocho tíos durante la temporada".