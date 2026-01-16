Mario Alonso Puig, médico: "Es urgente que desarrollemos capacidades del hemisferio cerebral derecho para resolver los problemas del hemisferio izquierdo"

El doctor y conferenciante Mario Alonso Puig ha abordado en el programa 'Herrera en COPE', en su sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig', el creciente problema de la adicción al móvil y su impacto en nuestras capacidades cognitivas. A raíz de la carta de un oyente de 33 años, Alejandro, que confesaba sentirse "más tonto" por el uso desmedido de las redes sociales, Puig ha desgranado las claves neurológicas detrás de esta sensación y ha ofrecido una perspectiva para recuperar el control.

Alejandro relató cómo el consumo masivo de vídeos cortos y la constante interrupción del teléfono móvil le llevaron a una pérdida de concentración y a sentir que su "cabeza funciona peor, más lenta". El punto de inflexión llegó cuando su móvil se rompió, forzándole a una "desconexión" que le permitió volver a leer, disfrutar del cine sin distracciones y reconectar con sus seres queridos. "No quiero que me roben mi inteligencia, mi concentración ni mi tiempo", concluía en su carta.

El análisis de Mario Alonso Puig sobre esta experiencia ha sido contundente. Según el doctor, el caso de Alejandro ilustra un fenómeno generalizado "que se está saliendo de madre". Ha explicado que esta dependencia genera la sensación de "no controlar tu vida" y, lo que es peor, afecta directamente a las capacidades cognitivas. "Se ha demostrado que te vuelves más tonto", ha sentenciado Puig.

La tiranía del hemisferio izquierdo

El comunicador Alberto Herrera apuntó que esta adicción a la distracción podría ser una forma de evitar el "desasosiego interno". Puig ha profundizado en esta idea desde una perspectiva neurocientífica, explicando la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo se encarga de analizar y crear tecnología, mientras que el hemisferio derecho se asocia a la intuición, la empatía y la comprensión profunda.

Para el cirujano, hemos abandonado las capacidades del lado derecho y nos hemos centrado en exceso en lo técnico y científico del izquierdo. Por ello, ha afirmado que "es urgente que empecemos a desarrollar capacidades del hemisferio cerebral derecho, capacidades que son fundamentales para resolver los problemas que genera el hemisferio cerebral izquierdo". El ruido constante de los móviles impide la entrada en acción del hemisferio derecho, que necesita "quietud, silencio y contemplación" para funcionar.

Una adicción que nos hace más tontos

Puig ha señalado que la distracción constante activa de forma sostenida la llamada "red neuronal por defecto", lo que perjudica la salud, reduce la capacidad de tomar buenas decisiones y daña las relaciones personales. Al perder la capacidad de atención, es fácil "dejar la cara puesta" mientras la mente está en otro lugar, afectando los vínculos con amigos, pareja o hijos.

El doctor ha calificado el uso del móvil en muchos casos como "una adicción" que nos mantiene "esclavos". El presentador, Alberto Herrera, reflexionaba sobre cómo hemos llegado a este punto en tan solo "5 o 6 años", un tiempo insuficiente para que el cerebro de una especie de 300.000 años pueda adaptarse a tal cantidad de estímulos. Puig ha sido claro al respecto, diferenciando mente y cerebro: "El cerebro no es tramposo, es la mente la tramposa, ojo".

Propuestas para recuperar el control

Finalmente, Mario Alonso Puig ha ofrecido algunas propuestas prácticas para combatir esta adicción. Ha recomendado "mantener alejado el móvil cuando estéis comiendo, cenando" y "decidir en qué momentos lo vais a consultar", en lugar de hacerlo constantemente. Ha recordado un estudio de la Universidad de Irving que demuestra que, tras una interrupción, se tardan "algo más de 20 segundos en volver a tener una atención adecuada", una cifra que evidencia el alto coste de las distracciones acumuladas.