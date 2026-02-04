Alberto Rodao, teniente coronel de la UCO: "Un 20 por ciento de los delitos totales que se cometen en España son ciberdelitos y, de estos, un 90 por ciento son estafas"

El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del departamento contra el cibercrimen de la UCO, Alberto Rodao, ha ofrecido un dato demoledor en el programa especial de 'La Linterna' de COPE sobre ciberestafas: "Un 20 por ciento de los delitos totales que se cometen en España son ciberdelitos y, de estos, un 90 por ciento son estafas". Esta afirmación subraya una realidad criminal que afecta a miles de ciudadanos y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las fuerzas de seguridad. El programa se adentró en el mundo de las ciberestafas visitando la sede de la Unidad Central Operativa para conocer de cerca su trabajo.

Lupin, el ciberestafador español

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Jordi Arias, un joven de Ponferrada de 28 años conocido como 'Lupin, el ladrón de guante blanco'. Desde 2017, perfeccionó un sistema basado en crear páginas web espejo, idénticas a tiendas de electrónica, para vender productos que nunca entregaba. Arias, que ha sido considerado el mayor ciberestafador de la historia en España, utilizaba su amabilidad para engañar a las víctimas, llegando a convencerlas para instalar aplicaciones que le daban acceso a sus datos bancarios.

Se calcula que Lupin pudo embolsarse hasta 300.000 euros en un mes, dinero del que presumía en grabaciones. "Gilipollas, tengo contactos en el archivo central hasta grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan", amenazaba a miembros de su propia red de 'mulas'. Su obsesión por la seguridad lo convertía en un objetivo escurridizo. El guardia civil Juan Sotomayor recuerda que "vivía totalmente en el anonimato" y que en una ocasión "llegó a coger hasta 17 taxis distintos" para eludir la vigilancia.

Ahora entiendo por qué me habéis detenido"

Tras meses de investigación, los agentes de la UCO lograron su detención. Al ser arrestado, preguntó a los agentes: "Oye, ¿y quiénes sois vosotros?". Cuando le respondieron que eran la UCO, él sentenció: "Ahora entiendo por qué me habéis detenido".

Las estafas del amor y otros engaños

El phishing sigue siendo la técnica más utilizada, pero no la única. Las estafas amorosas son otro de los grandes peligros en la red. David, un nombre ficticio para proteger su identidad, relató en COPE cómo fue víctima de un engaño a través de una aplicación de citas. El estafador suplantó la identidad de una celebrity y, tras crear un fuerte vínculo emocional, comenzó a pedirle dinero. La víctima perdió más de 100.000 euros.

El delincuente "juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión", explicó David. En otros casos, como el de un italiano desarticulado por la UCO, se utilizan plataformas como el videojuego Fortnite para contactar con menores. La teniente Ana explicó cómo el autor "les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de Internet se exhibieran".

El trabajo "infinito" de la UCO

En la sede del departamento contra el cibercrimen de la UCO, Rodao diferencia su labor de la ciberseguridad: "Nos dedicamos a investigar, identificar y detener a los cibercriminales", mientras que la ciberseguridad protege los sistemas. Admite que el trabajo es "infinito" y que, aunque a menudo se piensa en delincuentes extranjeros, España tiene "una cantera nacional bastante importante". Algunos incluso se mudan al país por el buen tiempo y 'teletrabajan' desde aquí.

La investigación del cibercrimen requiere una formación continua y un perfil muy específico. Los agentes no son solo informáticos; son, ante todo, guardias civiles. Para Rodao, el delito más duro es la explotación sexual infantil online. "Cuando tú ves una imagen de eso, cuando tienes un autor, cuando lees un rato, te das cuenta de lo jodido que es este tema", confiesa. Por ello, la unidad cuenta con un plan de asistencia psicológica para los investigadores.

No denunciar es igual a impunidad"

El teniente coronel insiste en que el eslabón fundamental para combatir esta lacra es la denuncia ciudadana. "No denunciar es igual a impunidad", afirma. La evidencia digital es efímera y, a menudo, se encuentra en servidores de terceros países con legislaciones diferentes. Por ello, una denuncia rápida es crucial. Para facilitarlo, la Guardia Civil ha habilitado un sistema de denuncia digital a través de su sede electrónica para fraudes y estafas.