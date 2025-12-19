Mario Alonso Puig, médico: "Hay jefes que no dan las gracias a un empleado por miedo a que le pida un aumento de sueldo; son condicionamientos mentales que generan inquietud"

El médico y experto en crecimiento personal, Mario Alonso Puig, ha reflexionado en el programa 'Herrera en COPE' sobre el poder de la amabilidad y el impacto que las personas tienen en los demás sin saberlo. A raíz de la emotiva historia de un oyente, Puig ha explicado uno de los posibles motivos por los que la gente es reticente a sonreír a un desconocido: la desconfianza y el miedo a que esa persona "les vaya a pedir algo".

La historia de Vicente, el quiosquero que regalaba sonrisas

La sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig' ha comenzado con la carta de un oyente que recordaba a Vicente, el quiosquero de su barrio en Sevilla que había fallecido recientemente. En su relato, el oyente explicaba cómo, durante una etapa personal muy dura, la amabilidad y las breves charlas con Vicente al comprar una revista se convirtieron en un pilar inesperado. "Fue la primera vez que sonreía en mucho tiempo", confesaba en su carta.

Para Mario Alonso Puig, esta historia pone en valor a las "personas absolutamente excepcionales" que, desde puestos anónimos, generan un impacto profundo en la sociedad. "Su huella la ha dejado en los corazones", ha afirmado el médico, quien ha recordado la película 'Qué bello es vivir' para ilustrar cómo la vida de una persona influye en la de muchas otras sin ser consciente de ello.

¿Por qué desconfiamos de una sonrisa?

A raíz de la historia, el presentador Alberto Herrera ha preguntado por qué se ha perdido la costumbre de saludar o sonreír a los desconocidos. La respuesta de Puig ha sido directa: la desconfianza. Según el experto, algunas personas se preguntan: "¿Y este por qué me sonríe? ¿Qué me va a pedir?". Este patrón mental, explica, asocia la sonrisa con una petición, generando recelo. "Antes de que me pidas, yo no te devuelvo la sonrisa, porque como te la devuelva, me pides, y me pides el doble", ha ironizado Puig.

Para romper esta idea, el médico ha compartido la anécdota del fundador de 'Sonrisas de Bombay´. Al preguntarle por qué las niñas de la India en situaciones de extrema dureza sonreían, la respuesta fue sobrecogedora. "Porque es lo único que tienen para regalarte", le contestaron. Para Puig, esta es la prueba de que una sonrisa es un regalo y una expresión de "la verdadera grandeza del corazón".

El miedo a agradecer y el 'síndrome del impostor'

Otro de los comportamientos que se han analizado es la incomodidad que a menudo se siente al recibir un agradecimiento, algo que Puig relaciona con el "síndrome del impostor". Del mismo modo, también existe una barrera a la hora de expresar gratitud. "No le voy a dar las gracias a alguien, no sea que me pida una subida de sueldo", ha señalado Puig como ejemplo de los "condicionamientos mentales" que existen en entornos como el laboral.

No le voy a dar las gracias a alguien, no sea que me pida una subida de sueldo" Mario Alonso Puig Médico

Finalmente, Mario Alonso Puig ha concluido que la historia de Vicente es una lección universal. Ha invitado a todos los oyentes a reflexionar sobre su propio comportamiento diario y a preguntarse: "¿En qué me parezco yo a Vicente?". Porque, como demuestra la historia del quiosquero, un simple gesto de amabilidad puede cambiar, sin saberlo, el día de otra persona.