Arturo Jiménez, asesor fiscal: "El gravamen de Hacienda para la Lotería es por décimo, si tienes varios cuartos no te van a practicar retención"

Ha llegado el día más esperado por millones de españoles, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año se ha batido el récord histórico de ventas con más de 3.500 millones de euros, con unos 27 millones de personas que han adquirido al menos un décimo. En el programa Herrera en COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros han analizado las claves de una jornada marcada por la ilusión y también por las dudas sobre la fiscalidad de los premios.

Una de las preguntas más recurrentes entre los agraciados es cómo afecta Hacienda a los premios. La normativa establece que la agencia tributaria aplica una retención del 20% a cualquier premio que supere los 40.000 euros. Esto significa que los premios menores, como un cuarto o un quinto, quedan exentos de impuestos siempre que no se supere dicho umbral por un único décimo.

La clave fiscal del sorteo

La gran duda surge cuando un jugador posee varios décimos premiados cuya suma total supera los 40.000 euros, pero ninguno de forma individual. Sobre esta cuestión, el director de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Arturo Jiménez, ha ofrecido una aclaración fundamental en COPE. Según el experto, la exención no se pierde, ya que "el gravamen especial es por décimo. Por lo tanto, si yo tengo varios cuartos, no me van a practicar retención".

El gravamen especial es por décimo, si tienes varios cuartos no te van a practicar retención" Arturo Jiménez Asesor fiscal

Consejos prácticos para los premiados

Otro de los temas importantes abordados por el asesor fiscal es cómo proceder si se comparte un décimo. Para evitar problemas, Arturo Jiménez recomienda dos vías. La primera es "ir todos a cobrar a la entidad financiera y que eso quede reflejado, la cantidad que a cada uno le corresponde". La segunda opción es "nombrar en un documento notarial a un representante para cobrarlos y que luego [...] lo reparta".

Asimismo, se han recordado otros apuntes prácticos de cara al sorteo. En caso de pérdida o robo de un décimo, es imprescindible denunciarlo en comisaría lo antes posible, siendo de gran ayuda tener una fotografía del mismo para justificar su propiedad. Además, es crucial recordar que los premios caducan a los tres meses, por lo que deben cobrarse antes del 22 de marzo de 2026.

Para cobrar un premio, el procedimiento varía según la cuantía. Si es menor de 2.000 euros, se puede acudir a cualquier administración de lotería desde la misma tarde del sorteo e incluso recibir el dinero por Bizum. Si la cantidad es superior, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.