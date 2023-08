Las vacaciones de Sánchez, un descanso con polémica: viaje "privado" y seguridad con dinero público

Pedro Sánchez estaba en Lanzarote disfrutando de las vacaciones junto a su familia, tras un 23J que nos mantuvo a todos en tensión hasta el último momento. Y es que recordemos que los resultados de las elecciones del 23J, no era lo que nadie esperaba, ni siquiera lo que vaticinaban las encuestas.

Por eso, Pedro Sánchez, se había trasladado allí a descansar hasta la vuelta al trabajo en agosto. Al menos eso pensábamos todos hasta que el martes, la familia del presidente en funciones al completo, cogió un avión comercial y se puso rumbo a Marruecos.

Ha sido un viaje, tal y como informan fuentes de La Moncloa, “estrictamente privado” y “costeado íntegramente con recursos propios”. Han volado en un avión comercial hasta el aeropuerto de Marrakech, que aterrizaba en la ciudad para disfrutar de las vacaciones de verano.

Pero si pensamos en que Pedro Sánchez es el presidente en funciones de España y que, como tal, tiene que viajar con seguridad, la polémica está servida. Puesto que aunque él mismo haya pagado el asiento de su avión, la seguridad que le acompaña en este viaje está pagada con dinero público.

Y la polémica va más allá si pensamos en el destino elegido. Curiosamente, el jefe del Ejecutivo en funciones ha escogido este destino, Marruecos, el mismo mes en el que el caso Pegasus se ha archivado. Ese caso en el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciaba que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados por el sistema Pegasus.

El asunto se llevó a los tribunales y surgieron muchísimas preguntas: ¿quién hackeó el móvil del presidente? ¿Qué importancia tenía la información que contenía ese móvil? Y aunque todavía, archivado el caso, estas preguntas siguen sin respuesta, se especuló en que la procedencia del espionaje podría venir de Marruecos, destino de vacaciones de Sánchez.

Indignación política

Como no podía ser de otra forma, mientras que Sánchez conoce la ciudad junto a su familia, el resto de dirigentes políticos, no se han quedado callados. Desde Vox no han dudado en mostrar su descontento, "Parece que a Sánchez le gusta más Marruecos que España", decían. Asimismo, el PP también expresaba su descontento en otro medio de comunicación.

Y si al caso Pegasus le sumamos el volantazo que dio Sánchez respecto a la posición de España sobre el Sáhara Occidental, el ambiente se caldea aún más.

Aunque lo cierto es que si miramos el histórico vacacional de otros presidentes, esta no ha sido la primera vez en que los socialistas escogen descansar en Marruecos. En el pasado, durante sus respectivos mandatos, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González decidieron pasar diferentes periodos vacacionales en el país.

Después de las vacaciones, toca trabajar

Sánchez se ha emplazado a la constitución de las Cortes, el próximo 17 de agosto. Empezará entonces a negociar y a reunirse con los dirigentes políticos para buscar posibles apoyos con los que poder reeditar un gobierno de coalición.

Será entonces cuando se vea las caras con el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de la constitución del Congreso de los Diputados, y una vez sepamos quién es el candidato elegido y propuesto por el Jefe del Estado.