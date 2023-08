Herraiz: “El populismo de Sumar coge de la mano al separatismo alimentando un nuevo elemento de discordia”

Audio

Ya está aquí Patricia, la primera borrasca con nombre de agosto y sus efectos los van a notar en el norte y apenas en el sur. Mínimas de 10 grados en León y Burgos, máximas de cerca de 40 en la Región de Murcia y Málaga.





La lengua forma parte de las negociaciones para la investidura de Sánchez





Vamos ya con el minuto y resultado de las negociaciones. ¿Cuál es el último caramelo con el que uno de los dos partidos que aspira a reeditar la coalición de Gobierno trata de convencer a los separatistas? El uso del catalán, el gallego y el euskera en el Congreso de los Diputados. Esto es una vieja aspiración de los nacionalistas que ahora ha vuelto a lanzar Yolanda Díaz.





Lo de la líder de Sumar tiene su intención y su objetivo. Primero en clave interna. Sabe que el PSOE hace justo un año rechazó una iniciativa parlamentaria que iba en esa dirección. Sabe que su socio no ha estado por la labor. Y, ahora, ha sido la líder de Sumar la que la ha vuelto a rescatar en estos primeros compases de la negociación. Es la forma que ha tenido Yolanda Díaz de decirle al que ha sido su socio de Gobierno: mira, Pedro, que no quiero ser una actriz secundaria. Tengo que hacerme valer.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo de las lenguas cooficiales en el Congreso. A ver. Es una de las exigencias que el partido de Puigdemont quiere meter en la larga lista que le van a dar a Sánchez. Y la siempre populista Yolanda Díaz la compra. Pobres catalanes, pobres vascos, pobres gallegos, que no pueden escuchar en el Congreso hablar en su lengua materna. Esto, dirán, es también una herencia de Franco o vete a saber.

Y aquí hay que preguntarle a la líder de Sumar... ¿Dónde estaba ella cuando se ha acorralado el castellano en los colegios, en los institutos, o en la televisión pública que pagamos entre todos? ¿Por qué no ha alzado la voz cuando se ha marginado la lengua común desde las propias administraciones catalanas?

Yolanda Díaz, en funciones, es la ministra de Trabajo y todavía estamos esperando que defienda a aquellos profesores que solo piden el cumplimiento de las sentencias, que exigen el 25% de las clases en catalán. Todavía estamos esperando que Yolanda Díaz defienda a una trabajadora, a una enfermera que sufrió toda una campaña de persecución, fundamentalmente, por parte del Gobierno catalán, por quejarse de las condiciones de unas oposiciones, por criticar que se exija un alto nivel del idioma.

Hoy en El Mundo, Leyre Iglesias ironiza sobre la propuesta de Yolanda Díaz. Y dice... “cabría preguntarse por qué el árabe no debe seguir el mismo camino, teniendo en cuenta que hay más españoles criados en árabe que en euskera. No habría motivos para impedirlo”. Pues eso. El árabe en el congreso de los diputados YA.

Al margen de bromas. Primero. Es una propuesta que supondría un nuevo despilfarro económico. Venga traductores, venga auriculares, salas de audición... Segundo. Se plantea en medio del debate de la financiación autonómica, en medio de la negociación para que a Cataluña se le condone parte de su deuda de 70.000 millones. Si hablamos de las lenguas, no lo hacemos de dinero.

Y tercero y más importante. El populismo de Sumar coge de la mano al separatismo alimentando un nuevo elemento de discordia. Introducen una aspiración que evidencia más lo que nos separa en lugar de lo que nos une.





Viendo la que tenemos encima, lo del uso de las lenguas propias en el Congreso es otra forma más de desviar la atención. En cuanto a los catalanes, saben que han perdido buena parte de la batalla de la calle. A pesar de la imposición en los colegios, a pesar de la marginación del castellano en las aulas, después, en sus momentos de ocio los jóvenes se decantan por el español.

Según la última encuesta del consejo superior de evaluación del sistema educativo, cuando los jóvenes catalanes acceden a contenido audiovisual, el 62% lo hace en castellano. Otro informe sobre usos lingüísticos en Barcelona, si nos vamos a distritos como Nou Barris, en el norte de la ciudad, apenas lo utiliza el 5%.

Conclusión: donde no hay imposición, donde prima la libertad, pues o bien alternan las lenguas indistintamente o directamente se decantan exclusivamente por el castellano. Esto con el catalán. Si hablamos del euskera es mucho más acentuado. Pero, no, lo importante es que llegue al Congreso. Para degradar aún más la Cámara con la traducción simultánea cuando hay una lengua común.

Lo que está claro es que la líder de Sumar quiere evitar una repetición a toda costa. Primero porque el 23J perdieron 7 diputados y temen que, si acudimos de nuevo a votar, seguirán en caída. Segundo, porque Podemos volvería a dar guerra con las listas y ahondaría, aún más, la división en la izquierda radical. Y luego porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene influencia sobre Pedro Sánchez y quiere mantener el peso en ese hipotético Gobierno.





Las vacaciones de Pedro Sánchez en Maruecos





Por lo demás, las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos siguen generando todo tipo de especulaciones. Nada que no esperara el presidente. Aunque esté en funciones, sigue siendo presidente y elegir el país vecino no es una cuestión azarosa.

Marruecos ha marcado buena parte de la política exterior de España en cuestiones clave como el tema migratorio. Todavía estamos esperando que nuestro Gobierno explique las contrapartidas tras el volantazo sobre el Sáhara, que hay detrás del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y luego está la polémica de las escuchas telefónicas del caso Pegasus.

Mientras, Sánchez pasea por Marrakech con esa gorra al más puro estilo de los Peaky Blinders, la serie de televisión que ha creado un estilo, cierta moda. Aquí ha dejado a los fontaneros de Moncloa y de Ferraz que vayan haciendo su trabajo, que no siempre será limpio.

Las condiciones las tiene claras. Con el PP, nada de nada. Que no se note que ha ganado las elecciones. Que se estrellen contra la realidad y que Feijóo se vaya cociendo hasta abrasarse cuando compruebe que los números no le salen.

Al resto lo que quieran y lo que pidan. A Bildu, a Esquerra, también al fugado Puigdemont. Y si alguien plantea dejar gobernar al ganador, hay que pasar a la acción ridiculizándolo. Estas son las pautas que están asumiendo de forma disciplinada dirigentes y barones socialistas. Nadie ha levantado la voz. Ninguno ha mostrado la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE. Y eso es precisamente lo que pedía aquí en Herrera en COPE el exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que exigía a Sánchez que deje gobernar a Feijóo.

Tomás Gómez sabe que Pedro Sánchez jamás va a dar ese paso de llegar a un acuerdo con el PP. Y también sabe que no va a recibir ningún tipo de contestación interna. En Ferraz, a Sánchez no le controla nadie. En el momento de la elaboración de las listas, ejerció un control absoluto en cada una de las circunscripciones. Y ahora el silencio se apodera de aquellos que no comparten echarse en los brazos de radicales y separatistas.

El rey sol... El reinado de Luis XIV duró más de 70 años. Para los que ven a Sánchez perpetuarse.

Audio