Carmen Lomana, socialité: "No sé por qué han tenido que criticarlo, ¿quién conoce a estos señores para estar juzgando que si ella es mucho más joven, qué pasa, no puede haber amor?"

Carmen Lomana, en su 'Hora Lomana' de 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, ha compartido los detalles de la reciente boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La socialité, que fue una de las invitadas, describió el enlace como una experiencia preciosa y cargada de afecto. "Hacía tiempo que no iba a una boda, donde sentí tanto el amor, la alegría de los novios", ha confesado.

Un vestido y una entrada para el recuerdo

Uno de los momentos que más ha impactado a Lomana ha sido la entrada de la novia a la iglesia. Bárbara Millán lució un único vestido desmontable que describió como "maravilloso", especialmente por el movimiento de la espalda al caminar: "era como si le hubieran puesto aire por debajo". Lomana ha afirmado que "esa entrada a la iglesia, yo he visto pocas tan bonitas".

Leandro Wassaul Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan salen de la iglesia del Cristo de los Gitanos ya convertidos en marido en mujer, a 4 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España)

La novia fue recibida por un Cayetano Martínez de Irujo visiblemente emocionado. El novio, que vestía el uniforme de la Maestranza de caballería de Sevilla, la acogió "con un abrazo, con una sonrisa, con una alegría, como diciendo, por fin, ¿no?", ha relatado la colaboradora.

te puede interesar Todos los detalles de la boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla

La celebración se ha caracterizado por su sencillez y su carácter personal, alejada de grandes ostentaciones. El enlace, que no llegó a los 300 invitados, reunió a "todos como muy amigos, muy gente que les apetecía a ellos". El evento tuvo lugar en la finca que el duque de Arjona posee cerca de Carmona.

Lomana también ha aprovechado para responder a las críticas sobre la diferencia de edad de la pareja, mostrándose muy contundente. "¿Quién conoce a estos señores para estar juzgando que si ella es mucho más joven? Estoy de la edad y del edadismo harta", ha sentenciado.

El camino ESPIRITUAL de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo, de 62 años, estuvo anteriormente casado, sin embargo, para poder acceder al matrimonio sacramental, solicitó la nulidad de su unión anterior ante el Tribunal de la Rota.

Una vez obtenida la declaración de nulidad, quedó libre para contraer matrimonio por la Iglesia. Este hecho significa que Cayetano Martínez de Irujo manifiesta voluntad de vivir su fe en coherencia con la Iglesia.

Bárbara Mirjan, de 29 años, ha estado vinculada a la familia desde hace años, y su relación con Cayetano fue conocida por su discreción y estabilidad. Ambos ya manifestaron en varias ocasiones su deseo de formalizar su unión con un enfoque más espiritual que social.

Leandro Wassaul Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan salen de la iglesia del Cristo de los Gitanos ya convertidos en marido en mujer, a 4 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).

Por tanto, esta ceremonia se vivió más como un acto de fe que como un evento aristocrático, a pesar de la atención pública. Estuvieron acompañados por seres queridos, entre ellos Amina Martínez de Irujo, hija del duque y madrina del enlace, quien representa también esa nueva generación de creyentes que, desde la discreción, vive su fe de forma auténtica.