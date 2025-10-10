El meteorólogo Olcina advierte de la 'complicada' evolución de la dana Alice y adelanta las comunidades más afectadas: “No bajar la guardia”

Hace prácticamente un año vivíamos uno de los peores momentos jamás recordados para nuestro país: la terrible dana que sacudió Valencia, parte de Andalucía y parte de Castilla- La Mancha. Un momento que seguimos recordando a día de hoy y que ha valido para tomar más precauciones este año.

La idea es avisar con el mayor tiempo posible y poner en marcha toda la maquinaria, para evitar que algo tan trágico se vuelva a repetir. Por eso mismo, estos últimos días estamos especialmente pendientes de la denominada dana Alice, que está sacudiendo especialmente a Murcia y Alicante.

La atención se centra especialmente en Alicante y Cartagena, que permanecen en alerta roja ante la previsión de que se acumulen hasta 180 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas, provocando ya importantes estragos.

AYTO.LORCA Operarios trabajan en la limpieza de Lorca tras la dana de marzo

En la Región de Murcia, el temporal ha obligado a suspender las clases en trece municipios y ha afectado a varias carreteras. Además, se ha evacuado a una veintena de personas de un camping y una urbanización, así como a los trabajadores del astillero de Navantia en Cartagena, por la crecida de la Rambla de Benipila.

El otro punto de atención este viernes es Alicante, donde también se mantiene la alerta roja. Tras una tregua durante la mañana, las lluvias intensas han regresado a la capital. La previsión es que las precipitaciones se concentren con fuerza en el sur, pero también en el norte de la provincia.

Precisamente ahí está Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.

La situación de la dana Alice actualmente

Actualmente, como explicaba Jorge Olcina desde Alicante. “Está lloviendo sobre todo en la parte sur de la provincia, litoral sur. Y bueno, pues también como sabéis en el litoral de la región de Murcia ahora está concentrada la digamos la mayor actividad de lluvias en ese sector” comenzaba explicando.

“En el resto de la provincia ha llovido bastante en la parte norte, en la Marina Alta durante toda la madrugada y mañana de hoy viernes. Y en la parte central, en la propia ciudad de Alicante. Ha llovido un ratito esta mañana, pero de momento no ha caído una gran cantidad,. Y sí que hay que decir que lo que ha estado lloviendo hasta ahora ha sido una lluvia muy continuada, algún ratito de intensidad, pero no ha sido realmente torrencial. Que eso pues a digamos alivia un poco la situación en general” comentaba Olcina.

Pero claro, ahora la pregunta es cuánto tiempo va a durar esta dana y, sobre todo, a qué zonas va a afectar más. Es la pista que nos deja Olcina la que nos pone sobre aviso: “no debemos bajar la guardia”.

Hasta cuánto durará la dana Alice y a qué zonas afectará

Si te preguntas si este fin de semana va a ser especialmente duro en la zona de Levante y si la dana va a continuar, la respuesta es que sí, pero como decía Olcina, poco a poco va a ser más débil.

“Alice es la primera dana que se ha nombrado por parte de la Agencia Estatal que a partir de ahora pues va a denominar estas situaciones, que sean un poquito más conflictivas. Bueno, pues va a estar hasta el domingo,. Poquito a poco podríamos decir se va desgastando” comenzaba contando.

Eso sí, no hay que bajar la guardia aunque la vayamos viendo debilitarse. “Todavía las próximas horas de hoy viernes, la madrugada de mañana sábado, en general, la jornada de mañana sábado va a ser una jornada también un poquito complicada en ya más hacia la Comunidad Valenciana, especialmente hacia Valencia” detallaba.

Ayto Dispositivo de evacuación en Cartagena

No solo afectará a estas zonas, porque esta dana Alice se va a ir expandiendo y moviendo hacia otras zonas del litoral mediterráneo. “Y el domingo todavía quedarían restos baleares, norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, ya en ese proceso final de de actividad esta dana. Que como digo, bueno, pues conforme vayan pasando las horas va a ir desgastando su intensidad. Y eso, bueno, pues que hay que hacer un seguimiento y y estar con la precaución en el nivel máximo. Pero bueno, por lo menos, por así decirlo, lo más intenso, lo más abundante podríamos decir, que es lo que ha caído entre el jueves y viernes” decía.

“Aunque ya digo, no, no bajemos la guardia porque estas danas nos están demostrando en estos últimos años que en pocas horas, en pocos minutos puede cambiar la situación” sentenciaba.