Enrique Cocero analiza la situación de este agosto "políticamente atípico" con los pactos de investidura

El analista Enrique Cocero ha explicado en su 'pizarra' en 'Herrera en COPE' cómo se desarrollan los sucesos políticos en torno a los pactos de investidura.

Normalmente los agostos políticos pasan sin pena ni gloria, pero este 2023 no deja de tener multitud de elementos para analizar. Aunque no es un agosto atípico, porque no es el primer verano que pasamos con un gobierno en funciones. Recordemos que en 2016 Pedro Sánchez también estaba en la tostada aunque desde fuera del Gobierno.

"Pedro Sánchez sigue en Marruecos, y atendiendo a mi descreimiento, no puedo dejar de pensar que unas vacaciones así tienen algo que no es turismo", ha comenzado Cocero.

Afirmaba que mientras aquí todos hacemos números "con qué va a pasar con las negociaciones y los acuerdos de investidura". Desde un PSOE que reclama la revisión del voto nulo en Madrid tras la pérdida de un escaño "a una Esquerra que busca reubicarse".

El Partido Socialista reclama la revisión de voto nulo

Sobre la revisión del voto nulo, la Junta de Madrid "ya le ha dicho que no", y la Junta Electoral Central se reúne hoy para estudiar la petición del PSOE. Se sinceraba Enrique Cocero afirmando que "nunca ha sido la Junta Electoral de revisar el voto nulo, entiendo que porque es un voto ya manipulado y verificar el motivo por el que es nulo es complicado. Si es por las actas, el PP de Madrid ya pasó una semana verificando y apenas rascó 400 votos".

El argumento ahora es que la reclamación "no se puso tras el recuento sino durante. Pero me suena más aun acto organizado y preventivo que a una realidad. Una suerte de 'reclama ya que nos puede servir como argumento después'".

Esquerra busca reubicarse

"Y de la reubicación de Esquerra", proseguía Cocero, "pues es complicado gobernar en Cataluña y ver como el socio de Gobierno te ha comido la tostada. Pero es que le ha coimido la tostada hasta el socio del socio, Sumar. 100 votos también hasta el PP".

"De hecho, han perdido 200.000 votos, que supone casi 10 puntos porcentuales. Así que es complicado, porque en Cataluña, Esquerra depende del PSC para gobernar". Y en Madrid, ha recordado el consultor político, "decidieron alinearsetanto con el PSOE que casi toda la iniciativa legislativa del gobierno era un sí o sí de Esquerra. También en la Ley 'solo sí es sí' hace casi un año, e incluso en la reforma de esta ley en abril".

Y uno podría decir que es una clara muestra de estar frente al PSOE, "pero es que ni al PSOE le hacía gracia reformarla ni Pedro Sánchez votó por ello. De hecho, se ausentó tanto del debate como de la votación. Y ha seguido defendiéndola en su formulación original", explicaba Cocero esta mañana en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Mientras, Junts, con su resistencia permanente, "algo que hace meses parecía que era una excentricidad, es hoy quien tiene en vilo al PSOE".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luego está la oferta de máximos del PSOE a ambos, el tema de la financiación. "Otra de esas en las que las regiones ya se están quejando de no ecuanimidad y de las que en breves miraremos aChivite, Page o a Barbón para ver como se lo toman las regiones gobernadas por el PSOE", piensa Cocero.