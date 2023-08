Las recomendaciones turísticas de Luis del Val a Pedro Sánchez para sus vacaciones en Marruecos

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las vacaciones familiares de Pedro Sánchez en Marruecos:

Audio





Le digo a mi mujer que nos vamos a pasar la primera semana de agosto en Marrakech, y no me dice a la cara que estoy loco, pero llama a mis hijos, y les explica lo preocupada que está por mi salud mental.

Hemos estado en Marrakech, pero inmediatamente después de Navidades, cuando el termómetro alcanza una temperatura máxima de 28 grados y, por la noche, baja hasta los 11º. Y no es que no haya turistas en julio y agosto, pero es debido al calendario de vacaciones de los europeos, amen de que viven habitualmente varios centenares de franceses, que tienen allí su casa. En este mes puede haber un par de días en que la máxima se ponga a 48, 49 grados, y, eso sí, por la noche baja hasta los 26.

Marrakech, importante ciudad imperial, no es Salamanca, ni Toledo, quiero decir que, aparte de la Medina, no hay grandes monumentos, ni mezquitas singulares, y lo que más sorprende a los viajeros es esa gran plaza pública, que parece no dormir, y donde hay una permanente mezcla de músicos, vendedores, actores, y gente haciendo comida.

Cuando cae el sol, aquello parece el congreso de restaurantes al aire libre de Marruecos. Pero pasados tres días, más plaza, más paseo por el zoco y la Medina y, entre las doce y las siete de la tarde, a disfrutar del aire acondicionado del hotel, porque las calles parecen arder a 42 o 44 grados los días benignos.

Por si fuera poco, una de las más europeas de las ciudades marroquíes, sigue siendo musulmana, y las europeas, si quieren evitar comentarios ofensivos, deben cubrir esos vestidos de tirantes y amplio escote, con un discreto pañuelo que calme el integrismo musulmán.

Así que como no creo que Pedro I, El Mentiroso, odie a su esposa y a su familia, ni que su gran inteligencia -a la altura de su inmensa soberbia- sufra trastornos, está claro que existe un motivo político en este viaje.

Y si hubiera decidido, en agosto, irse a El Cairo, a contemplar las Pirámides, también sería por motivos políticos, porque aunque te levanten a las cuatro de la madrugada, a las ocho de la mañana ya sientes el sol abrasador, aunque sea enero.

Pero no sabremos los motivos, como tampoco sabremos el espectacular aumento que va a haber en la discriminación en las autonomías españolas. Eso sí, sabemos que la vida del político, a pesar del aire acondicionado, obliga a sudar.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Luis del Val, sobre las negociaciones para gobernar: “No va a ser una partida de póker entre caballeros”

Luis del Val: “La España que tanto miedo le da a Pedro Sánchez es la España de Felipe González”