Carmen nos cuenta lo que se sirvió de comer en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Cuando el otoño aprieta y se van acercando los días de cielos nublados, llega Carmen Lomana al estudio de Fin de Semana luciendo un color amarillo que aleja toda duda de su estado de ánimo. Viene primorosa. Y no lo hace sola. Le ha acompañado la duquesa de Cardona, Candela Fernández de Córdoba, que ha acudido a una entrevista en el programa.

No han tardado en el estudio en preguntar a Carmen por una de las bodas del año que tuvo lugar la semana pasada: el enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: "Hacía tiempo que no iba a una boda donde se sentía el amor y el cariño de los novios, el cariño de los invitados a los novios... fue precioso. Sencilla, no querían empatar ni que fuera algo tremendo".

Calculaba Lomana la asistencia al enlace en unas 300 personas, todas cercanas a la pareja. El evento tuvo lugar en Sevilla, en la iglesia del Cristo de las Gitanos, y la celebración en la finca Las Arroyuelas: " Fue muy bonito el sitio donde lo celebraron, como lo habían puesto, decorado las mesas...".

Carmen confesó un detalle que le gustó mucho de la novia y es que solo lució un solo vestido, eso sí, desmontable: "Lo más maravilloso era cuando caminaba... esa entrada a la iglesia, he visto pocas tan bonitas. La falda se movía como si le hubieran puesto aire por debajo. Iba velada por delante... me emocionó mucho cómo la recibió Cayetano, que llevaba el traje de Maestranza de Caballería de Sevilla... la recibió con un abrazo, una sonrisa, una alegría...".

¿Y qué sirvieron los novios para comer en este enlace tan esperado? "Un aperitivo muy bueno y luego hubo ensalada de bogavante pero con bogavante... ¡no con lechuga! porque a veces te llega el plato lleno de lechuga y del bogavante no ves ni la patita. Después una carne de ternera con verduras. Y de postre la tarta de los novios. Era como un hojaldre relleno de una crema riquísima, como de vainilla...".