No la tires: el truco culinario con el que Alberto Herrera sorprende al chef Robin Food

Este jueves en ‘Herrera en COPE’hemos hablado de la cocina de aprovechamiento de saber qué podemos hacer con las sobras que tenemos en nuestra nevera.

Ha sido el prestigioso chef Robin Food, David de Jorge, quien nos ha dado una serie de recomendaciones y recetas para sacar el máximo partido a nuestros alimentos con el fin de desperdiciar la menor comida posible.

Y así, entre consejos, recomendaciones y recetas, ha habido un momento durante en la entrevista en la que Alberto Herrera ha sorprendido al chef.





Cuidado con lo que guardas en el congelador





Nos está hablando Robin Food del congelador admitiendo que “no soy mucho de congelador, soy más de sobras en la nevera”. Peor aun así nos dice que sí que “podemos guardar en él excedentes, por ejemplo”.

Y tras advertirnos de algunos de los peligros que tiene congelar alimentos como “esa trampa que tiene el congelador de que lo llenas y a veces vaciarlo es complicado”, del que Herrera ha dado fe confesándole que “alguna vez me he quedado con pechugas de pollo al fondo que no he sacado hasta año y medio después”. También del gusto y olor que cogen los alimentos en el congelador “sobre todo los grasos”. Nos recordaba también Jorge de David que “es necesario desconectar y limpiar el congelador de vez en cuando”.

Las cubiteras mucho más que para congelar hielo





En este momento de la conversación ha aprovechador Alberto Herrera para contarle “un truquito que yo hago”. Mientras Robin Food escucha la explicación de Herrera “a mí me gusta mucho el guiso y me lo como de tirón, pero muchas veces sobra salsa. Así que lo que hago es llenar las cubiteras de hielo con esa salsa que queda, ya sea salsa de lentejas, de cocido, de rabo de toro…y luego las utilizo en pequeñas dosis, pequeñas pastillas para alimentar distintos platos”.

Una genialidad que Robin Food ha elogiado tachándolo de “correctísimo” recomendando además a Alberto que cuando guarde esas cubiteras con salsa en el congelador “cúbrelas con papel film porque las salsas, que tienen bastante grasa, son los alimentos que suelen coger el gusto a congelador”, le ha dicho.

Además, de Jorge ha comentado que se trata “de una buena idea porque mucha gente cuando está preparando la comida le añaden las típicas pastillas y que mejor que si quieres dar potencia a un pisto, un guiso, un estofado… utilizar esas pastillas de buena salsa congelada y aquello resucita”.