Así ha sido la conversación entre Hernández Hernández y Martínez Munuera en el no penalti por mano de Tchouameni

Una de las jugadas más polémicas del Barcelona - Real Madrid fue cuando un disparo de Ferran Torres golpeaba en la mano de Tchouameni. El árbitro principal, Hernández Hernández, no señalaba penalti pero fue llamado para revisar la jugada en el VAR. Finamente, la decisión la mantuvo.

El tiro de Ferran llegaba después de recoger un rechace tras una parada de Courtois a disparo de Lamine Yamal. Hernández Hernández sorprendió cuando, tras revisar el VAR, decidió mantener su decisión y continuar el partido.

"Review por un posible penalti por mano... ahí tienes la imagen.... vale, vale es un tiro a puerta, ahora no tenemos muchas más cámaras potentes ....ponme una por detrás... vamos a ver qué tenemos por ahí porque no se veía muy bien porque cortaba la portería..... esa es buenísima.... para el momento del punto de contacto, para el punto de contacto, para una menos, una menos, Carlos, una menos... para mí tiene la posición, ahí se produce el impacto, el brazo hacia abajo para mí no es penalti"

La jugada ocurrió en el minuto 82, cuando el resultado ya era 4-3 a favor del Barcelona y en el momento en el que los azulgranas buscaban un gol para sentenciar el partido y la Liga, y cuando el Real Madrid buscaba un empate para mantenerse vivo en la pelea por el título. Al final, esta decisión no fue clave para el resultado final ya que los culés acabaron ganando y dejando sentenciada la Liga.

EFE BARCELONA, 11/05/2025.-Los jugadores del Barcelona celebran su victoria sobre el Real Madrid, tras el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Enric Fontcuberta

la opinión de mateu lahoz

En Tiempo de Juego, Mateu Lahoz opinó sobre esta polémica: "si lo hubieran pitado no hubiera pasado nada porque estamos acostumbrados a que piten este tipo de penaltis. Siendo un clásico, ya te digo que no va a entrar el VAR y en otros muchos partidos ha entrado por infinitamente menos".

"De hecho acordaros en este caso que la UEFA dijo que este tipo de penaltis se tenía que evitar sí o sí después de lo que ocurrió en el verano. La FIFA quitó la amarilla en el tiro a puerta. Y ya os digo que infinitamente por menos se ha pitado", continuó diciendo.