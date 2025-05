Un experto revela las letras, números y símbolos que usar en una contraseña y que sea segura: "Fácil de recordar"

Publicado el 11 may 2025, 21:13

En plena era digital, donde nuestras vidas personales y profesionales dependen cada vez más de servicios online, la seguridad de las contraseñas sigue siendo uno de los puntos más débiles del sistema. A pesar de las constantes advertencias de los especialistas, contraseñas tan simples como “123456” o “admin” siguen siendo extremadamente populares en pleno 2025. Así lo ha explicado el experto en tecnología Juan Diego Polo en el programa Poniendo las Calles de COPE, donde desveló algunos trucos prácticos para crear contraseñas seguras y fáciles de recordar.

Contraseñas filtradas

"Muchas personas priorizan la comodidad sobre la seguridad", reconocía Polo. Esta mentalidad tiene consecuencias graves. Según un estudio de la plataforma Cybernews, en el que se analizaron 19.000 millones de contraseñas filtradas, solo el 6 % eran únicas. El resto eran extremadamente comunes y, por tanto, muy vulnerables ante los ciberataques.

Uno de los mayores riesgos no está solo en elegir una contraseña débil, sino en usar la misma en diferentes servicios. Si una de esas webs sufre una filtración, los atacantes pueden probar esa combinación en plataformas como redes sociales, bancos o tiendas online. "Si se filtra que mi email es jdiego@example.com y mi contraseña es 123456, un hacker puede probar esa combinación en Instagram, en Facebook, en mi banco…", advertía Polo.

Reutilizar claves

Además, las contraseñas simples pueden ser descubiertas en segundos mediante ataques de "fuerza bruta", una técnica que prueba combinaciones de forma masiva hasta dar con la correcta. "Si nuestra cuenta tiene contraseñas sencillas, en muy pocos segundos van a poder entrar", añadió el experto.

Alamy Stock Photo Un hombre presiona su dedo sobre la pantalla de un teléfono inteligente sobre un fondo oscuro.

Ante este panorama, la solución pasa por cambiar la mentalidad y adoptar pequeñas rutinas que fortalezcan nuestros accesos. Juan Diego Polo recomendó un método sencillo, pero eficaz: crear una estructura personalizada que varíe en cada servicio. Por ejemplo, tomar las dos primeras letras del servicio que se está utilizando (como "gm" para Gmail o "mo" para Movistar), añadir el año en curso (como 2025), y después un par de símbolos que siempre se repitan, como una exclamación y un guion. Así, se genera una contraseña distinta para cada cuenta, pero siguiendo un patrón fácil de recordar.

"Algo así ya facilitará mucho la vida", aseguró Polo. Con este sistema, no solo se evita reutilizar contraseñas, sino que se construyen claves complejas que contienen letras, números y símbolos, lo que las hace mucho más difíciles de descifrar.

Alamy Stock Photo Teclado gris de una computadora portátil de negocios

Además, conviene complementar esta estrategia con herramientas como los gestores de contraseñas, que almacenan de forma segura todas nuestras claves y permiten generar otras aún más robustas.

En definitiva, la seguridad en internet no es una cuestión que deba tomarse a la ligera. Con solo unos minutos de atención y una estructura bien pensada, es posible crear contraseñas únicas, seguras y memorables que protejan nuestras cuentas del creciente riesgo de los ciberataques. Como concluyó Polo, "no se trata de complicarse la vida, sino de no ponérselo fácil a los delincuentes digitales".