La respuesta de Herrera al "vil" comentario de Ponsatí sobre los muertos en Madrid por coronavirus

La exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí, fugada de la Justicia por su participación en el procés, escribió este domingo dos tuits en los que reclmaba "el cierre total" de la Comunidad de Madrid para frenar la pandemia de coronavirus, una tesis que también avala el presidente de la Generalitat Quim Torra. Sin embargo, Ponsatí quiso hacerse la graciosa añadiendo la desafortunada frase "de Madrid al cielo" en relación al elevado número de víctima por el virus en el centro del país.

En la cuenta oficial de Twitter, la ahora eurodiputada escribió: "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total" y a continuación, en un segundo tuit, escribió: "De Madrid al cielo". Por esta frase, Ponsatí recibió un alud de críticas y horas después borró el tuit. Sin embargo, el expresident Carles Puigdemont y otras figuras estrella del independentismo catalán no dudaron en retuitear dicho comentario.

"El odio no salva vidas. No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder", dijo el alcalde de Madrid como respuesta al hiriente comentario de Ponsatí. Hasta Pablo Echenique sw hizo eco de la polémica: "Esto de Clara Ponsatí, retuiteado por Puigdemont, cuando tenemos más de 200 muertos por coronavirus en Madrid, es vil y repugnante".

Vídeo

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera no ha evitado referirse a dicha polémica y ha calificado a Ponsatí de "indeseable" y "pobre imbécil". "Madrid se está llevando la peor parte de la crisis por el coronavirus. Lo cual ha dado alas para que alguna miserable como Clara Ponsatí - una ciudadana perfectamente indeseable - hiciera la bromita de 'Madrid al cielo'. Un tuit que luego retiró porque se lleva esto de dejarlo ahí pero luego cuando ve que hay polémica cobárdemente lo retira. Un comentario cuando en Madrid ha habido decenas de fallecimientos por el coronavirus", ha empezado diciendo Herrera.

El comunicador ha destacado también que Puigdemont y el movimiento independentista catalán ha jaleado a la exconsellera. Y ha añadido: "Si yo fuera familiar de una de las personas que han fallecido y una pobre imbécil como ésta se dedica a hacer este tipo de gracias, le tendría poco afecto yo el resto de mi vida. Es la grave infección de odio que este tipo de personajes tienen. Además de absoluta falta de humanidad".

La cifra de contagiados en la Comunidad de Madrid sigue experimentando un preocupante ascenso en estos últimos días. El domingo, la CC.AA. registró un total de 3.544 casos positivos de coronavirus, 604 casos más respecto al sábado, y el número de muertos alcanzaba ya los 213 pacientes.

