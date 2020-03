El chiste de Ponsatí sobre el coronavirus que enfurece al PP: "De Madrid al cielo"

Varios diputados del Partido Popular han respondido a la exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí, criticando una publicación en la que ha dicho "de Madrid al cielo". Ponsatí se ha burlado este domingo de la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid a causa del coronavirus, la región con más positivos y muertes de toda España, en un mensaje que, además, ha sido compartido también por el expresidente Carles Puigdemont.

A través de su cuenta de Twitter, Ponsatí ha compartido un reportaje de El Confidencial donde se explica que Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei por la pandemia, pero sigue sin decretar el cierre total de la provincia. Seguidamente, la política independentista ha añadido el comentario "De Madrid al cielo".

Lejos de pasar desapercibido, el comentario de Clara Ponsatí ha desatado la polémica, sobre todo, tras haber sido compartido por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Clara Ponsatí eres despreciable. Eurodiputada nacionalista catalana. ¿Cómo te atreves a decir 'De Madrid al Cielo? Indigna", ha respondido el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha respondido a la exconsellera, destacando que "el odio no salva vidas. No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder" ha señalado el alcalde de Madrid en su cuenta de Twitter.

"Como en el 2017, cuando los atentados de agosto, un punado de políticos nacionalistas exhibe sin pudor, ahora ante una pandemia mundial, la cara más abyecta de su ideología. Es triste constatar hasta dónde llega la podredumbre moral de algunos paisanos, por suerte los menos", ha añadido por su parte el diputado de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martin Blanco.

El comentario se ha convertido rápidamente en lo más comentado en las redes sociales, donde ha surgido una campaña para denunciar la publicación de la ex consejera. El diputado del PP José Ignacio Echániz ha calificado a Ponsatí de "miserable" por su publicación y la popular Rosa Romero de "despreciable".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también ha criticado a la exconsellera. "Se puede ser miserable y luego está lo de está 'señora'", ha apuntado. Por su parte, el exportavoz del PP en el Parlamento vasco Borja Sémper ha definido como "degradación moral" la publicación de la catalana.

Este mismo domingo, los lideres autonómicos han mantenido una reunión por videoconferencia con Pedro Sánchez tras la declaración del estado de alarma en toda España que estará vigente los próximos 15 días. España es uno de los países más afectados por el coronavirus y la comunidad autónoma de Madrid lidera el número de fallecidos, con 213 muertes, y positivos, con un total de 3.544.