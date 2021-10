La reacción de Herrera a la foto de Díaz Ayuso en Las Ventas que Instagram ha borrado

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos por las reacciones al desfile del Día de la Hispanidad y los Presupuestos Generales que llegan al Congreso.

El comunicador arrancaba la mañana hablando de los detalles y gestos del desfile y de la posterior recepción que calificaba como "resacas visuales". Además, recordaba que no había sido una recepción habitual, ya que el número de invitados había sido reducido. Pese a eso, el Rey ocupó la tribuna central desde donde presidió el desfile, un acto que "nos permitió comprobar que España puede volver a parecerse al mundo antes de la pandemia", apunta Herrera.

"Hubo detalles que hicieron ver que las cosas están adornadas de particularidades que hacen que las cosas fueran distintas", explica Herrera que a continuación va desgranando los distintos momentos para el recuerdo de la jornada de este 12 de octubre. "Los pitidos al Presidente fueron abucheos en la época de Zapatero, que este aguantó en su momento. Sánchez muerde la mandíbula, no sabe disimular el paseo de los abucheos que sabe que va a tener que escuchar allá donde vaya, aunque sea a decir que va a repartir dinero", puntualiza Herrera.

Respecto a la hora de llegada del presidente del Gobierno, Herrera recuerda que "no charló con nadie. Con Casado nada y con Ayuso un saludo frío. En esta ocasión presentarse un minuto antes del desfile no le sirvió de nada. No debería haber abucheos o no deberían decirse las cosas que luego hace que gente te abuchee". Y en cuanto a la retransmisión de Televisión Española, el comunicador apunta que "TVE se pone muy institucional, pero al mismo tiempo hace las cosas muy bien en estos casos. Este 12 de octubre no disimuló, chapó para quienes tomaron esa decisión".

En cuanto a la relación de Sánchez con la Comunidad de Madrid y los abucheos recibidos en el desfile celebrado en la región, Herrera asegura que "Cuando tú a una comunidad como la de Madrid le dedicas día sí día también una andanada, no esperarás besos y cariño. Cuando muestras que hay que cuidar a los separatistas, no esperes que te aplaudan. Que se lo trague y aguante el tirón, está en su sueldo".

El comunicador también ha recordado que este jueves se presenta el proyecto de Presupuestos en el Congreso, que "Sánchez quiere pactar con ERC y el PNV, que podrán la mano a la par que insultan y desprecian a la España constitucional. Del reconocimiento al crecimiento viene otro toque por parte del FMI que ha rebajado otro medio punto las previsiones de crecimiento. De nuevo otra vez la historia de siempre, la herencia que dejas y recortes para intentar controlarlo".

Para terminar, Herrera ha comentado la eliminación de la foto de Díaz Ayuso que ha llevado a cabo Instagram con un torero en Las Ventas. El comunicador apuntaba que el nuevo "puritanismo progresista o nueva moral de la izquierda cateta" han llegado a las redes sociales, en este caso a Instagram, que es propiedad de Facebook. Recordaba que la foto ha sido eliminada por "vulnerar las normas" y apuntaba que "tuvo que coger a un imbécil de turno, porque sino no lo entiendo". Además aseguraba "haber subido fotos a Instagram de faenas de toros y no me han borrado nada. Dan ganas de mandar a todo este tipo de redes a la misma calle".