Un sociólogo responde a si los altercados de Torre Pacheco se pueden extender a otros puntos de España: "Es evidente"

Los ánimos en Torre Pacheco se han calmado tras la paliza a un hombre de 68 años. Este incidente desató momentos de mucha tensión.

Vamos a analizar lo que ha pasado en 'Herrera en COPE' desde un punto de vista sociológico. Juan Carlos Jiménez, Catedrático de Historia del Pensamiento y movimientos sociales de la Universidad CEU San Pablo. Lo que se ha vivido en Torre Pacheco, ¿es un reflejo de lo que puede pasar en otros puntos de España?

"Se han reproducido en otros países europeos. No hay ninguna razón que indique que en España no puede volver a pasar. Es evidente que estamos en una situación conflictiva y todo conflicto social genera respuestas disruptivas", explica.

Cree que lo primero que debemos tener en cuenta es que "la convivencia entre personas diferentes no es nada fácil. Mezclar personas diferentes. Los problemas de integración son los más graves que existen. Hay que intentar abordar todo el contexto que produce una situación así".

En el fondo, la experiencia europea demuestra "que las primeras generaciones de inmigrantes son menos conflictivas. Ellos perciben que no son españoles plenos. Que tienen ciertos elementos de discriminación. Es la creencia que ellos tienen. De no sentirse integrados. Frente a ese idea de no integración, su respuesta suelen ser movimientos disruptivos".

Torre Pacheco

El experto anticipa que hay que tomar medidas. "Si vemos la inmigración cómo realmente es, y aprendemos de otros países, podríamos mitigar el problema lo suficiente para que no escale a hechos como lo de Torre Pacheco".

"hay un problema enervado que, o se maneja bien, o van a pasar elementos disruptivos de forma cíclica"

Jiménez, desde su conocimiento en los movimientos sociales, analiza el hecho de que se hayan desplazado ultras hasta ese municipio. Aclara que no le quiere quitar gravedad.

Pero es la "espuma del problema. No hemos sido capaces de discernir los elementos estructurales del problema que se pueden reproducir por otros puntos de Murcia y Almería". El 33% de la población de Torre Pacheco es inmigrante y "el conflicto educativo es mucho más grande en ellos. Hay un problema enervado que, o se maneja bien, o van a pasar elementos disruptivos de forma cíclica".

Torre Pacheco más allá de los enfrentamientos sociales y la 'tensión migrante': el origen de la humanidad se esconde tras este territorio

Torre-Pacheco se ha convertido en uno de los nombres más repetidos en los medios de comunicación durante los últimos días, debido a los enfrentamientos entre grupos de migrantes y algunos colectivos considerados de ultraderecha.

Esta situación ha llamado la atención de toda España, pero más allá del debate sociopolítico en el que se encuentra la localidad, pocos ciudadanos fuera de Murcia conocen bien este municipio: dónde está ubicado, los habitantes que tiene y algunos datos más del territorio.

Este municipio murciano tiene una historia a destacar, cuenta con una cultura rica y atractiva, una arquitectura de estilo clásico, pero que no está cerrada a la modernización, y una población muy variada que demuestra las oportunidades de la España actual.

Europa Press Torre Pacheco Martín C. / Europa Press

Ubicado en el sureste de Murcia, Torre-Pacheco tiene una extensión de 189,4 km². Tiene frontera con municipios como Cartagena, Los Alcázares y San Javier, estando a menos de treinta minutos del Mar Menor.

Cuenta con casi 40.000 habitantes, es decir, una densidad de unos 210 vecinos por kilómetro cuadrado.

Una tierra fértil y un descubrimiento histórico

Para conocer el origen del territorio de Torre-Pacheco nos tenemos que remontar al siglo XIII, donde una comunidad vinculada a las encomiendas de la Orden de Santiago, pudo encontrar un hogar.

Su nombre proviene de un evento puntual, en medio del siglo XV. En 1478, la familia Pacheco, originarios de Portugal, construyeron una torre sobre un cortijo. Sin saberlo, esta establecería el centro del territorio y ayudaría a su consolidación como un pueblo oficial, bajo en nombre "Torre-Pacheco".

Europa Press Vías Tren Torre-Pacheco

Sin embargo, la historia de Torre-Pacheco comienza mucho antes de que llegara la Edad Media. A muy pocos kilómetros de la torre, está Cabezo Gordo, hogar de los antepasados del ser humano.

Ahí se encuentra el yacimiento de la Sima de las Palomas, que es uno de los puntos de interés más importantes de España, ya que ha sacado a la luz los restos de neandertales de hasta 150.000 años de antigüedad. Es considerado uno de los espacios arqueológicos más significativos de Europa, que cada año atrae a miles de visitantes y expertos de todo el mundo.