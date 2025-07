El ultimátum que recibió un oyente de Carlos Herrera al salir de una discoteca que ha cambiado, 50 años después, su vida

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' responden siempre al tema del día que les proponemos. Hablamos con ellos sobre lugares particulares en los que encontraron el amor. Juan Alberto es el primer oyente que cuenta cómo conoció a su pareja. Hace 39 años que la conoció en Toledo.

"Me acerqué para saludarla. No fue flechazo. Se quedó impresionada porque yo mido 1.81 y ella 1.54. Empezamos a charlar, nos fuimos andando, y la subí a una ventana de la que me negaba a bajarla.... nos fuimos viendo. Y en agosto de ese mismo año, en las fiestas de Toledo, nos dimos nuestro primer besito", desgrana Juan Alberto en 'Herrera en COPE'.

Yolanda es la siguiente 'Fósfora' en responder al tema del día. Explica que el año que viene hacen 25 años de casados y lo conoció en carnavales. "Íbamos disfrazados. Volvimos a quedar otra vez. Iba vestido de Cupido. Cuando me vio le dio mucha vergüenza y se escondía".

Archivo



Inmediatamente después, charlamos con Rosa María. Esta oyente dice que conoció al amor de su vida. Lo tiene claro. No han llegado a casarse. Duraron solamente tres años. La distancia pasó factura. 20 años después, seguimos manteniendo la amistad.

"me volvió a llamar para decirme que tenía la voz muy bonita"

Lo conoció gracias a una llamada telefónica porque "era Navidad. Me habían dado un teléfono de empresa que era de un jefe. Llamó a mi jefe porque eran amigos. Le expliqué que el teléfono ya era mío. Era un 24 de diciembre. A los 10 minutos de hablar, me volvió a llamar para decirme que tenía la voz muy bonita. Parecía que trabajaba en la radio".

A la semana, dice, la retó para felicitarla en Nochevieja. Y habló. El 7 de enero quedaron en Sevilla. Estuvieron almorzando. Acabaron yendo al pueblo de Rosa María.

"DEJÉ MI CASA, MI FAMILIA Y HACE 2 MESES QUE NOS CASAMOS"

Pepe es un 'Fósforo' que nos escucha fielmente desde las 6 de la mañana. Conoció a su mujer cuando tenían 15 años en Valladolid. Actualmente viven en Torrevieja. El caso es que, cruzando un paso a nivel, se encontró con dos chicas. Iba con otro amigo. Las invitaron a una discoteca.

Se fue primero con su amiga. Bailaron un poco y, a la salida, recibió un ultimátum. La que hoy es su mujer le dijo que quería salir con él. Le dijo que le gustaba. Empezaron a salir. Y llevan ya 50 años casados.

Dos novios se abrazan delante de sus familiares el día de su boda

Por último, recogemos el testimonio de Ana María. Conoció a su pareja por internet. Hace 19 años. Por las tardes chateaban. Él es Barcelona. Ella, de Almería. Quedaron como 3-4 veces. Se veían los fines de semana y "la última vez que vino a Almería me dijo que iba a arreglar su casa. Me quedé muy sorprendida. En ningún momento hablamos de vivir juntos. Yo estaba muy contenta. Así fue el proceso".

Ana María tenía una casa en Roquetas de Mar. Dejó su casa. Su familia. Han estado 17 años viviendo juntos y hace 2 meses se casaron.