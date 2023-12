Lo que tienes que hacer para poder usar pantallas antes de irte a dormir sin que afecte a tu sueño

¿Qué importancia le das al sueño? ¿Crees que es necesario dormir un número determinado de horas al día? En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en un aspecto esencial que debemos cuidar para tener buena salud, de la mano de Antonio Valenzuela, fisioterapeuta y máster en psico-neuro inmunología clínica.

"El sueño no es un privilegio, es una necesidad que hay que cuidar y mimar. Lo ideal es dormir entre siete y ocho horas al día, pero si son seis con un sueño de calidad podría valer, aunque está en el límite", comienza explicando el experto que incluye el sueño entre los cuatro pilares básicos para vivir con buena salud, el máximo tiempo posible junto a una alimentación sana, ejercicio físico y gestionar el estrés.

El uso de pantallas antes de irte a dormir

Una de las amenazas para nuestro descanso son las pantallas. "Varios estudios aseguran que usar una pantalla de LED de una tablet, televisión, etcétera, una hora antes de irnos a dormir, corta el 70% de la melatonina de que produce nuestro cerebro, es decir, nuestro sueño va a ser un 70% menos de calidad", detalla Valenzuela en el siguiente audio.

Audio





Por ello, es recomendable evitar el uso de pantallas antes de irnos a dormir. Sin embargo, hay una manera de poder seguir viéndolas, y es usando unas gafas dos horas antes de irse a dormir que filtran esa luz: "Las de filtro de luz azul, si son de un color naranja o rojo, son muy interesantes porque evitan esa luz azul. Al fin y al cabo nosotros nuestro cerebro sabe que es de día o de noche en función de la luz ambiental".

"La luz del fuego está grabada en nuestros genes como nocturna, pero la luz blanca o la luz LED tipo azul le dicen a tu cerebro que es de día. No vale de nada irnos a la cama siendo de noche, pero habiendo estado en contacto con esa luz azul porque el cuerpo tiene la luz grabada como de día. Por eso, cuanto antes desconectemos esta luz azul antes le damos a nuestro cerebro la información de que está anocheciendo. Por eso es importante tener en casa por la noche luces cálidas que imiten el fuego", detalla el experto en su explicación a Alberto Herrera.

Verdades y mitos a la hora de dormir

Por otro lado, ha desmentido el mito de la importancia de dormir del tirón durante la noche: "No tenemos por qué hacerlo. Hay personas que a lo largo de la noche se despiertan dos o tres veces, pero vuelven otra vez a entrar en un ciclo REM de sueño profundo y vuelvan a tener un sueño de calidad. Cuidar la salud de nuestros sueños va a hacer que durmamos de mayor tiempo y de mejor calidad, pero hay muchísimas veces que lo que ocurre es que nos despertamos varias veces a lo largo de la noche, pero el sueño que hemos dormido ha sido de calidad".

Además, ha explicado que eso de 'recuperar' las horas de sueño el fin de semana no sirve, al contrario de lo que podamos pensar. "Por la noche nuestro cerebro se repara, generamos una hormona que se llama melatonina que es altamente antioxidante de todo nuestro cuerpo y de las mitocondrias y del cerebro en particular. Si nosotros durante cinco días a la semana estamos maltratando a nuestro cerebro y a nuestra mitocondria el daño ya está hecho, los otros dos días lo que hacemos es que no dañamos, pero no regeneramos la parte que se ha dañado", ha detallado.

Por último, Valenzuela ha explicado que hacer ejercicio nada más levantarnos, en ayunas, es "gloria bendita". "Lo mejor que podemos hacer cuando nos levantamos es hacer algo de ejercicio intenso en función de la capacidad de cada uno. Cuanto antes se active el cuerpo por la mañana, antes se desactiva por la noche y mejor dormimos. Con cuatro minutos de ejercicio intenso es suficiente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Escucha todos los consejos que ha detallado el experto en 'Herrera en COPE' en el siguiente audio.

Audio