Carlos Herrera habla muy claro por lo que dice Óscar Puente en la muerte de Concha Velasco: "Mal fario"

Concha Velasco nos ha dejado. Este lunes, España se queda un poco huérfana, al perder a la chica 'yé-yé' que lo fue absolutamente todo en el mundo del espectáculo, en los escenarios y en una época de nuestras vidas irrepetible.

Es por ello que cuesta mucho entender la crispación que se ha podido ver en boca de algunos destacados representantes políticos. Nuestro país no pasa un momento donde abunde la concordia y lo que ha dicho Óscar Puente es buena prueba de ello. Tanto que así lo ha valorado Carlos Herrera:

Audio





Carlos Herrera, emocionado con la muerte de Concha Velasco

Así ha querido arrancar Herrera su monólogo de las 8 de la mañana del primer lunes de nuestras vidas sin Concha Velasco: "Ha sido un fin de semana muy emocionante, despidiendo a una mujer irrepetible: Concha Velasco", halago tras el que ha comenzado a recordar quién fue. "Era más que una gran actriz, que una gran presentadora de televisión, más que una cantante. Era una artista, dama del espectáculo, fuera cual fuera el espectáculo", un terremoto sobre los escenarios a la que Herrera conoció bien.

Uno de los valores fundamentales que el periodista ha querido destacar sobre Velasco es la capacidad de permanencia que ha tenido en nuestras vidas durante tantos años: "Se ha mantenido en activo durante décadas y forma parte de la memoria colectiva de todos los españoles gracias a todos los trabajos brillantes que realizó desde la chica 'yé-yé'", ha recordado.





Concha Velasco era "una mujer que amaba, sufría, se peleaba, se reconciliaba. Era una mujer que defendía sus ideas, pero no era sectaria. Era irrepetible", ha terminado por resumir Herrera en el particular homenaje que le permite hacer la radio en un momento como el que vivimos.

La crispación política enturbia el velatorio de Concha Velasco

No todo son palabras elogiosas. No todo pueden ser agradecimientos a la "mujer irrepetible" a la que recuerda Carlos. Y es que la crispación política se apodera de los confines de nuestras vidas en los que nunca debería entrar. "Y fíjense que me costaría encontrar a alguien que habiendo conocido a Concha Velasco la haya querido. Todos la hemos querido. Un abrazo a toda su familia", ha lanzado un Herrera que se lamentaba por lo que los políticos han llegado a hacer y decir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"En lo político hemos vivido un fin de semana grotesco. Está tan mal la política que hasta en la capilla ardiente de Concha Velasco hubo momentos de tensión, abucheos a Pedro Sánchez", ha recordado un Herrera que no daba crédito a lo caldeado de un ambiente que los políticos se empeñan en seguir achicharrando.

Uno de los ejemplos más claros (sin ser directamente una responsable público), ha sido el de la actriz Marisa Paredes, de la que Herrera ha destacado sus palabras: "El sectarismo de Marisa Paredes, que es la que ahora dice o decide quién puede ir a un velatorio o no, contra Isabel Díaz Ayuso", puesto que Paredes no valoraba de forma positiva la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el velatorio de Concha Velasco.





Otro de los protagonistas, en este triste sentido, ha sido nada más y nada menos que un ministro. El de Transportes: "El intento de Óscar Puente de polemizar con las autoridades de Madrid por el arraigo de Concha más en Madrid o más en Valladolid", una discusión que se ha producido en lo que todos conocemos como Twitter, pero que Elon Musk ha venido a llamar X.





Esto es lo que respondía al alcalde Madrid, quien se refería a la actriz y cantante como "madrileña de Valladolid". Esto le valía a Puente, quien ya no es alcalde de Valladolid, pero sigue muy ligado a la ciudad a reivindicar las raíces de Concha Velasco: "Tan Madrileña que su funeral se oficiará en la Catedral de Valladolid y tendrá su descanso eterno en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del cementerio del Carmen de Valladolid", polemizaba el ministro.

"Acaso todo eso sean exageraciones de gente de mal fario", ha querido resumir y responder Carlos Herrera a quienes boicotearon de esta manera el velatorio de Concha Velasco, tras lo que el periodista ha querido continuar con su análisis político: "Porque miren, Zapatero, esa mente preclara que nos dejó al borde de la quiebra, este profeta que dijo que con el estatuto de Cataluña todo iría mucho mejor en España, ayer hizo otro pronóstico. Dijo que con la amnistía vendrán cosas buenas, porque España vivirá un tiempo de serenidad y de calma. No sé si eso es una broma de mal gusto o qué", ha resumido Herrera.