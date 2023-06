Un psiquiatra da con la clave para acabar con el miedo al fracaso: "No te deja progresar"

¿A quién le gusta perder? Aunque siempre aspiremos a la victoria, también hay que saber estar preparado para lo que venga, ya sea en un partido o en una elección de cualquier ámbito. El ejemplo más evidente vino la semana pasada con la victoria del Sevilla en la 'Europa League'. Un triunfo con el que Mourinho tuvo mal sabor de boca. Por ello, en 'Herrera en COPE', un experto ha indicado la manera en la que hay que afrontar la derrota. Si quieres descubrirlo, escucha el siguiente audio.

“Hay que aprender a renunciar"

Para profundizar en la enseñanza que podemos alcanzar detrás de las derrotas, Fernando Sarráis, psiquiatra y profesor de Psicopatología y Psicología de la Personalidad de la Universidad de Navarra, ha dado varias claves de este asunto. “Se debe enseñar a perder y se debe uno querer aprender” señalaba el psicólogo. Otra herramienta para ello reside en la resiliencia y en aprender a gestionar la ira, ya que “hace sufrir a otras personas”.

El experto ha alertado de que “últimamente, la sociedad ha encumbrado el éxito del resultado exitoso de las cosas. Hay una hipertrofia de la importancia del éxito y una atrofia de la importancia de la lucha del esfuerzo, del trabajo y del jugar bien”.

Dentro de las victorias existe otra paradoja, ya que muchas veces reaccionamos como no es debido, presumiendo de nuestro triunfo al oponente. “Hay tanto egocentrismo y egoísmo que cuando uno pierde hace sufrir a los demás para que” mal de muchos consuelo de tontos”, o cuando gana humilla a los demás para sentirse todavía superior, porque el fondo está pensando en el mismo, no en los demás” ha agregado.

“Hay que aprender a renunciar a las cosas porque nos pasamos la vida renunciando, nos pasamos la vida perdiendo en algún aspecto y si uno no aprende a renunciar a perder lo que pierde es la alegría de vivir” agregaba Sarráis.

El experto hacía un último apunte en referencia a aquellas personas que optan por no afrontar el reto. “Son cobardes porque no quieren sufrir lo de la posible derrota y entonces no compiten y tampoco mejoran, porque cuando compites te esfuerzas y te esfuerzas mejoras si no compites o no luchas, porque tienen miedo a la derrota, te quedas estancado” dijo el psiquiatra. Si quieres la entrevista al completo, accede al siguiente audio.

